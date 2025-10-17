október 17., péntek

Elismerés

3 órája

A vadak, a madarak, a mesés famatuzsálemek festője díszpolgár lett

Címkék#40 aranykoronás#Valaczkai Erzsébetnek#aranykoronás ünnep#díszpolgári cím

Orosházi születésű, de gyermekkorát a Harangos-ér partján töltötte az a Pusztaföldvárhoz ezer szállal kötődő festőművész. Az idei falunapon, a 40 Aranykoronás ünnepen átvette a díszpolgári címet.

Csete Ilona

Valaczkai Erzsébet egy kiállítással örvendeztette meg a falu és a vendégek közösségét, a helyi művelődési házban. A díszpolgári cím átvétele előtt egykori diáktársa méltatta a munkásságát. Dr. Blahó János nosztalgiával emlékezett vissza táncsicsos, középiskolás, később pedig egyetemi éveikre, a közös terepgyakorlatokra. Arra is emlékeztette a pusztaföldváriakat, milyen sok tehetség indult ebből a faluból.

díszpolgári cím: gratulálunk az elismeréshez
A pusztaföldvári 40 Aranykoronás ünnep díszpolgári címet Valaczkai Erzsébet érdemelte ki. Fotó: Facebook

Sóvirággal lepte meg diáktársa az alkotót

Sóvirággal lepte meg az ünnepeltet, hiszen ahogy a szikes alföld tipikus növénye is mély, alkalmazkodásra képes gyökerekkel rendelkezik, úgy Valaczkai Erzsébet életében is erős és meghatározók a gyökerek, a kötődés a szülőföldhöz.

Gyermekkorát az alkotó a pusztaföldvári Harangos-ér partján töltötte. Ez a hely szinte minden nap tartogatott kisebb-nagyobb csodákat számára, amelyek örök emlékké váltak számára. Rajzolni már kicsi korától szeretett, tudatosan csak 16 évesen kezdte el a portrék és csendéletek sorozatát, s mindezt az orosházi Táncsics Mihály Gimnáziumban. Érettségi után a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola biológia-rajz szakán tanult, diplomamunkáját madáretológiából írta, és saját grafikáival illusztrálta.

Valaczkai Erzsébet kiállítása látható Pusztaföldváron. Fotó: Facebook

Díszpolgári címet adományozott Pusztaföldvár

Valaczkai Erzsébet 1982 óta Heves megyében, egy festői környezetű falucskában, Tarnaleleszen él. Ott ismerkedett meg az erdő nagy vadjaival és madaraival. A tanítás és a család mellett mindig járta és járja az erdőt, mezőt, 2002-óta aktívan vadászik is. Az átélt és látott élmények nélkülözhetetlenek számára a rajzoláshoz, festéshez. Kedvenc témái a vadak, madarak és a mesés famatuzsálemek. Legkedvesebb eszköze az egyszerű grafit és a pasztell, de egyre rutinosabban bánik az olajfestékkel is.

A 40 Aranykoronás ünnepen, a kiállításmegnyitó után Pusztaföldvár polgármestere, Kaczkó Pál átadta Valaczkai Erzsébetnek a díszpolgári címet.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

 

 

