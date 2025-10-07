október 8., szerda

Gál Ferenc Egyetem

15 órája

Több mint 80 díszdiplomás pedagógust ünnepeltek Szarvason – galériával

Címkék#Szarvas#Gál Ferenc Egyetem Pedagógiai Kara#díszoklevél#ünnepség

Különleges ünnepséget szerveztek a minap Szarvason, az evangélikus ótemplomban. A Gál Ferenc Egyetem Pedagógiai Kara díszoklevéllel jutalmazta azokat a pedagógusokat, akik 50, 60, 65, 70 és 75 éve szereztek diplomát. Összesen 63 aranydiploma, 14 gyémántdiploma, 1 vasdiploma és 3 rubindiploma talált gazdára – közölték a pedagógiai karon.

Licska Balázs

A Gál Ferenc Egyetem Pedagógiai Kara ünnepségen köszöntötte a díszdiplomás pedagógusokat  – közölték a díszoklevél-átadó ünnepséggel kapcsolatban a pedagógiai karon. Aranydiplomát vett át többek között Bobné Chlebik Márta, Faggyas Jánosné Kiss Katalin, Huszár István Andrásné Sebesy Ilona, Molnár Istvánné Frankó Zsuzsanna, akik korábban a gyakorló intézmény vezetői, pedagógusai voltak. Gyémántdiplomában részesült például Kóczy Kálmánné Gyarmati Irén, aki szintén a gyakorló intézményben tevékenykedett.

Díszoklevéllel jutalmazták a pedagógusokat
Díszoklevéllel jutalmazták azokat a pedagógusokat, akik több évtizede diplomáztak Szarvason. Fotó: GFE

Díszoklevéllel jutalmazták a pedagógusokat

Az ünnepségen beszédet mondott prof. dr. Dux László, a Gál Ferenc Egyetem rektora, illetve dr. Katona Krisztina dékán. A díszdiplomás pedagógusokat köszöntötte dr. Rákóczi Attila, a Békés Vármegyei Kormányhivatal főigazgatója, valamint dr. Bartolák Csaba, Szarvas alpolgármestere köszöntötte. 

Díszoklevéllel jutalmazták a pedagógusokat Szarvason

Fotók: Gál Ferenc Egyetem

Szarvas 100 ezer forintot ad a szarvasi gólyáknak

Ő jelezte, hogy Szarvas önkormányzata egyszeri 100 ezer forintos beiskolázási támogatást nyújt azoknak a hallgatóknak, akik a városban működő felsőoktatási intézményekben kezdik meg első évfolyamos, nappali tagozatos alapképzésüket. A támogatás állami ösztöndíjas és önköltséges hallgatók számára is elérhető.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Többen részesültek ösztöndíjban

A rendezvényen kiderült, hogy a pedagógiai kar hallgatói közül a mostani tanévben intézményi ösztöndíjban részesül Péter Cintia. A Zirzen Janka Ösztöndíjprogram keretében pedig támogatást kap ebben a félévben 

  • Bálint Nikolett, 
  • Bokor Amanda, 
  • Bozsik Bianka, 
  • Csík Eugénia Ramóna, 
  • Fehér Aida Hanna, 
  • Hajdú Dóra, 
  • Horvát Réka, 
  • Kovács Gabriella, 
  • Mészáros Fanni 
  • és Tasgyik Vanessza.

 

