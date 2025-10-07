15 órája
Több mint 80 díszdiplomás pedagógust ünnepeltek Szarvason – galériával
Különleges ünnepséget szerveztek a minap Szarvason, az evangélikus ótemplomban. A Gál Ferenc Egyetem Pedagógiai Kara díszoklevéllel jutalmazta azokat a pedagógusokat, akik 50, 60, 65, 70 és 75 éve szereztek diplomát. Összesen 63 aranydiploma, 14 gyémántdiploma, 1 vasdiploma és 3 rubindiploma talált gazdára – közölték a pedagógiai karon.
A Gál Ferenc Egyetem Pedagógiai Kara ünnepségen köszöntötte a díszdiplomás pedagógusokat – közölték a díszoklevél-átadó ünnepséggel kapcsolatban a pedagógiai karon. Aranydiplomát vett át többek között Bobné Chlebik Márta, Faggyas Jánosné Kiss Katalin, Huszár István Andrásné Sebesy Ilona, Molnár Istvánné Frankó Zsuzsanna, akik korábban a gyakorló intézmény vezetői, pedagógusai voltak. Gyémántdiplomában részesült például Kóczy Kálmánné Gyarmati Irén, aki szintén a gyakorló intézményben tevékenykedett.
Díszoklevéllel jutalmazták a pedagógusokat
Az ünnepségen beszédet mondott prof. dr. Dux László, a Gál Ferenc Egyetem rektora, illetve dr. Katona Krisztina dékán. A díszdiplomás pedagógusokat köszöntötte dr. Rákóczi Attila, a Békés Vármegyei Kormányhivatal főigazgatója, valamint dr. Bartolák Csaba, Szarvas alpolgármestere köszöntötte.
Díszoklevéllel jutalmazták a pedagógusokat SzarvasonFotók: Gál Ferenc Egyetem
Szarvas 100 ezer forintot ad a szarvasi gólyáknak
Ő jelezte, hogy Szarvas önkormányzata egyszeri 100 ezer forintos beiskolázási támogatást nyújt azoknak a hallgatóknak, akik a városban működő felsőoktatási intézményekben kezdik meg első évfolyamos, nappali tagozatos alapképzésüket. A támogatás állami ösztöndíjas és önköltséges hallgatók számára is elérhető.
Többen részesültek ösztöndíjban
A rendezvényen kiderült, hogy a pedagógiai kar hallgatói közül a mostani tanévben intézményi ösztöndíjban részesül Péter Cintia. A Zirzen Janka Ösztöndíjprogram keretében pedig támogatást kap ebben a félévben
- Bálint Nikolett,
- Bokor Amanda,
- Bozsik Bianka,
- Csík Eugénia Ramóna,
- Fehér Aida Hanna,
- Hajdú Dóra,
- Horvát Réka,
- Kovács Gabriella,
- Mészáros Fanni
- és Tasgyik Vanessza.
