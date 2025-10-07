Több mint 80 díszdiplomás pedagógust ünnepeltek Szarvason – galériával

A Gál Ferenc Egyetem Pedagógiai Kara ünnepségen köszöntötte a díszdiplomás pedagógusokat – közölték a díszoklevél-átadó ünnepséggel kapcsolatban a pedagógiai karon. Aranydiplomát vett át többek között Bobné Chlebik Márta, Faggyas Jánosné Kiss Katalin, Huszár István Andrásné Sebesy Ilona, Molnár Istvánné Frankó Zsuzsanna, akik korábban a gyakorló intézmény vezetői, pedagógusai voltak. Gyémántdiplomában részesült például Kóczy Kálmánné Gyarmati Irén, aki szintén a gyakorló intézményben tevékenykedett.

Díszoklevéllel jutalmazták azokat a pedagógusokat, akik több évtizede diplomáztak Szarvason. Fotó: GFE

Díszoklevéllel jutalmazták a pedagógusokat

Az ünnepségen beszédet mondott prof. dr. Dux László, a Gál Ferenc Egyetem rektora, illetve dr. Katona Krisztina dékán. A díszdiplomás pedagógusokat köszöntötte dr. Rákóczi Attila, a Békés Vármegyei Kormányhivatal főigazgatója, valamint dr. Bartolák Csaba, Szarvas alpolgármestere köszöntötte.