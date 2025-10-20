október 20., hétfő

1 órája

DELTA Program: teljes erővel csapnak le a rendőrök Békésben is

A rendőrség márciusban indította el programját, melynek első féléves országos eredményeiről nemrégiben számoltak be. Tavasz óta a DELTA program Békés vármegyében is a kábítószer elleni harc szinonimája lett.

Beol.hu

A DELTA Program célja a kábítószer-kereskedelem felszámolása, a drogfogyasztók felkutatása és felelősségre vonása, a közbiztonság javítása és a kábítószerpiac elleni küzdelem. Emellett a program hangsúlyt fektet a megelőzésre, például iskolalátogatásokon keresztül, hogy a fiatalokat tájékoztassa a kábítószerek veszélyeiről.

Delta program: Békésben sincs kegyelem: minden drogost levadásznak a rendőrök
 Békés vármegyében is jelentős eredményeket ért el eddig a rendőrség DELTA Programja. Forrás: Shutterstock/ Illusztráció

Elképesztő számokat produkált eddig a DELTA Program

Március eleje óta a program keretében 6 134 büntetőeljárást rendeltek el, a lefoglalt kábítószer mennyisége meghaladta az egy tonnát, a kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos lefoglalt vagyon értéke immár megközelíti a 900 millió forintot, több mint 7 ezer fokozott rendőri jelenléttel járó ellenőrzés és bűnügyi akció zajlott – tájékoztatott Horváth László a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos és dr. Töreki Sándor r. vezérőrnagy bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes szeptember elején a DELTA Program első fél évének eredményeiről. Ezúttal felidézünk néhány emlékezetes Békés vármegyei esetet az elmúlt hónapokból.

Dráma a lakótelepen: helyszíni fotók és videó a reggeli lakástűzről

Egy embert a tűzoltóknak kellett kimenteniük.

Lakástűz Békéscsabán, a Kazinczy utcában

Fotók: Dinya Magdolna

Aranyeső hullott a gyulai mazsorettfesztiválon – galériával, videóval

Látványos programnak adott otthont szombaton Gyula. A II. Gyulai Országos Mazsorett Fesztivált rendezték a helyi művelődési központban a Gyulai Grácia Mazsorett Együttes szervezésében.

A II. Gyulai Országos Mazsorett Fesztivál

Fotók: Kiss Zoltán

Jogászképzés indul Békéscsabán – új korszak vármegyénk felsőoktatásában – galériával

A Békés vármegyei felsőoktatás életében kiemelt jelentőségű esemény történt kedden délelőtt Békéscsabán. Aláírták a Békés vármegyei, békéscsabai egyetemi jogászképzést megalapozó együttműködési megállapodást a Békés Vármegyei Kormányhivatalban. A képzés várhatóan már jövő szeptemberben elkezdődik.

Aláírták: jogászképzés indul a vármegyében

Fotók: Lehoczky Péter

Elgázoltak egy édesanyát és gyermekét

Balesethez riasztották a rendőröket Békéscsabán.

Vezessenek óvatosan. Olvasói fotó

Szörnyű balesetek sora rázta meg Békést, egy 19 éves fiú is meghalt

Kevesebb a baleset Békésben, de még mindig több százan sérülnek meg az utakon. Idén egy 19 éves fiatal is életét vesztette Dél-Békésben. A rendőrség adatsora alapján kiderült, hogy hány baleset volt a megyében, és az is, hogy ezeket mi okozta.

Hatalmas kirakodóvásár, ezrek zarándokolnak a városba

Évente több ezer embert vonz a városba a hagyományos Teréz napi búcsú és kirakódóvásár. Minden esztendőben a Teréz napon tartják, azaz idén október 19-én.

A körhinták egész nap telt házzal működnek a Csorvási búcsún Fotó: Archív fotó: FB/Csorvási önkormányzat/Gábriel Design – Gábriel János 

Ápoló volt, most őt ápolják: családja példát mutat szeretetből, gondoskodásból

A húsz hazai betegszervezet összefogásával működő Támaszadók Program a Millenáris Széllkapu Parkban egy szabadtéri fotókiállításon mutatta be azoknak a mindennapjait, ahol beteg, vagy sérült gyermeket, fiatal, vagy idős felnőttet ápolnak a családtagok. A családi gondozók sokszor maradnak láthatatlanok. Például Anikóéknál. Az egykori csorvási ápoló, főnővér éveken át másokon segített. Mára ágyhoz kötött, a sclerosis multiplex betegség nem kíméli.

Évek óta egy szobában éli az életét a csorvási asszony. Fotó: Kummer János

A fél évszázados egészségügyi képzést ünnepelték – galériával, videóval

Békés vármegye egyik legnagyobb múltú képzésének évfordulója alkalmából rendeztek programot pénteken délelőtt. A Békéscsabai Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium 50 éves egészségügyi képzésének jubileuma alkalmából rendeztek ünnepséget az intézményben.
 

Az egészségügyi képzés jubileumát ünnepelték a Szent-Györgyi Albert Technikumban

Fotók: Bencsik Ádám

