DELTA Program: teljes erővel csapnak le a rendőrök Békésben is
A rendőrség márciusban indította el programját, melynek első féléves országos eredményeiről nemrégiben számoltak be. Tavasz óta a DELTA program Békés vármegyében is a kábítószer elleni harc szinonimája lett.
A DELTA Program célja a kábítószer-kereskedelem felszámolása, a drogfogyasztók felkutatása és felelősségre vonása, a közbiztonság javítása és a kábítószerpiac elleni küzdelem. Emellett a program hangsúlyt fektet a megelőzésre, például iskolalátogatásokon keresztül, hogy a fiatalokat tájékoztassa a kábítószerek veszélyeiről.
Elképesztő számokat produkált eddig a DELTA Program
Március eleje óta a program keretében 6 134 büntetőeljárást rendeltek el, a lefoglalt kábítószer mennyisége meghaladta az egy tonnát, a kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos lefoglalt vagyon értéke immár megközelíti a 900 millió forintot, több mint 7 ezer fokozott rendőri jelenléttel járó ellenőrzés és bűnügyi akció zajlott – tájékoztatott Horváth László a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos és dr. Töreki Sándor r. vezérőrnagy bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes szeptember elején a DELTA Program első fél évének eredményeiről. Ezúttal felidézünk néhány emlékezetes Békés vármegyei esetet az elmúlt hónapokból.
