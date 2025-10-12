37 perce
Nagy halakra vadásztak a polgárőrök
Festői környezetben kiváló közösségépítő alkalom volt az idei versenyük. Dél-Békés közkedvelt vízpartján gyülekeztek a vármegyei polgárőrök.
Idén is megrendezték a Békés Vármegyei Polgárőr Szövetség nagy halfogó versenyét. Dél-Békés ismert horgászparadicsomában, a Boda-tó partján gyülekeztek a nevezők.
Az Almáskamarási Polgárőrség és a Nagykamarási Polgárőr Egyesület szervezésében horgászbotokat ragadtak a békés vármegyei polgárőrök. Sok településről érkeztek, hogy megmérettessék magukat. Az esemény fővédnöke: Gyarmati Sándor, a Békés Vármegyei Polgárőr Szövetség elnöke-, védnöke pedig Mazán Attila, Almáskamarás polgármestere volt.
Dél-Békés horgászparadicsomában horgásztak
A horgászhelyek elfoglalása után mindenki kapásra várva töltötte a napot. Délben sült kolbásszal várták a polgárőröket, vacsorára pedig székelykáposzta került az asztalra.
Eredmények: 1. Duna András (8,20 kg), 2. Magyar István (7,90 kg), 3. Multyán Viktor (6,50 kg). Különdíjas: Sipos Fruzsina, aki első horgászatán vett részt, 2,0 kg pontyot fogott.
Ezek a találós kérdések sokakon kifognak. Neked vajon sikerül mindet eltalálnod?