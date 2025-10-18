Másfél éves utazás a Föld körül: Békéscsabát is bemutatja a világjáró házaspár – videóval

– Vannak emberek, akiknek egy autó megvásárlása földöntúli örömet jelent. Mi is azt hittük, egészen addig, míg a spórolt pénzünket inkább egy 481 napig tartó 20 országot érintő Föld körüli utazásra költöttük. Tudatos tervezést követően felmondtuk a biztos munkahelyeinket, pénzzé tettük szinte minden személyes tárgyunkat és hátrahagytuk a biztonságot jelentő otthonunkat – olvasható a világjáró házaspár, Debi és Balu honlapján. Hamza Debóra és Dér Balázs 2024 januárjában indult útnak, az utazós videókban könnyedén, teljesen természetes stílusban mutatják be Föld körüli útjuk szebbnél-szebb állomásait, de bepillantást engednek a kulisszák mögé is. A nagy kaland után Balu szülővárosába, Békéscsabára is ellátogattak.

Debi és Balu spórolt pénzüket egy Föld körüli utazásra költötték. Fotó: Facebook/Balugasztro

Debi és Balu utazása a Föld körül másfél évig tartott

Mint írják, beutazták Délkelet-Ázsia és Kelet-Ázsia számos országát, majd amikor elfogyott a pénzük, Ausztráliába utaztak, hogy munkát találjanak, és tovább tudják finanszírozni Föld körüli útjukat. A hatodik földrészen fél évig éltek, majd elindultak hazafelé, de útközben megálltak több csodálatos országban is. Így jutottak el Új-Zélandra, Bora-Borára, az USA-ba, Costa Ricába és Peruba is. Utazásuk végén – 481 nap után – pénz nélkül, de annál gazdagabban értek haza.

Az új célpont: Békéscsaba

– Csókolom, egy fokhagymás sajtos-tejfölös lángost szeretnék kérni! – ezzel a mondattal kezdődik az a videó, mely Balu szülővárosát, Békéscsabát mutatja be a világjáró házaspár szemszögéből. A helyszín pedig nem is lehetne más, mint a csabai piac. Az összeállításból megtudhatjuk, hogy Debi imádja a mentás teát, Balu pedig a kolbászt, a zsírt, és a tepertőt, így a diéta neki ugrott is arra a napra. Mint elmondták, hatalmas büszkeséggel tölti el őket, hogy a békési megyeszékhelyről jelentkezhetnek be, és szükségük is volt egy kis „kiszakadásra Budapestről”.

A videót október 14-én tették fel a YouTube-ra, ami egy nap leforgása alatt közel 15 ezer megtekintést ért el.

Debi és Balu, utazásuk kezdetén, 2024 januárjában indította el YouTube csatornáját. Könnyed stílusuk 9 hónap után sikert is hozott: jelölték őket a Creator Awards 2024-en, „Travel” kategóriában. A tavalyi év után idén is a Creator Awards jelöltjei közé kerültek, már szavazhatunk is rájuk.