Megvasalták, golyó ütötte, mégis túlélte: új életre kelt a különleges festmény - videóval

Bengery Zsoltné, a Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium főigazgatója a Deák Ferenc-portré átadásán elmondott köszöntőjében kiemelten fontosnak nevezte, hogy egy olyan kulturális örökség részesei lehetnek, amit egy több mint 120 éves iskola jelent.ű

A Deák Ferenc-portré méltó helyen őrzi a haza bölcsének emlékét Fotó: Dinya Magdolna

Újjászületett a Deák Ferenc-portré

– Felelősségünk, hogy megőrizzük hagyományainkat, értékeinket és kicsit jobban megismerjük, hogy milyen örökséget kaptunk, amelyet kötelességünk továbbvinni – hangsúlyozta, majd hozzátette, egy olyan színfolttal gazdagodtak, amely eddig is az iskola része volt, de vélhetően sokak figyelmét elkerülte. Korábban a második emeleten volt a festmény, amely most méltóbb helyre, az első emeletre került. Felhívta a figyelmet arra, hogy a festmény átadásának külön aktualitást ad, hogy azt egy nappal Deák Ferenc október 17-i születésnapja előtt adták át.

Az iskola históriája is különlegesen alakult

Petróczki Zoltán, az intézmény egykori igazgatója beszédében az iskola történetéről osztott meg érdekességeket. Szólt egyebek mellett arról, hogy Karácsonyi János nevét 1942-ben vette fel a gimnázium. Érdekesség, hogy az intézményben először olyan nevet választottak, amely az egyházmegyéhez kötődik.

Gyula a Váradi Egyházmegyéhez tartozott ekkoriban, amelynek védőszentje Szent László király volt, így róla szerették volna elkeresztelni a gimnáziumot. A püspöki hatóság azonban azt javasolta, hogy lévén Szent László Gimnáziumból több is van az országban, olyat válasszanak, amely jobban kötődik a városhoz. Ezután döntöttek arról, hogy a városhoz ezer szállal kötődő Karácsonyi Jánosról nevezik el az intézményt.

Az iskola először 1942 és 1948 között viselte a nevét, utóbbi évben, június 16-án a rákosista parlament egyetlen nap alatt az összes egyházi intézményt államosította. Már másnap kikerült az Állami Gimnázium felirat az iskolára is. Az intézmény a rendszerváltást követően kapta vissza a nevét.

Golyónyom és vasaló: a festmény kalandos története

Kovács Péter főesperes, püspöki helynök elmondta, a Deák-porté eredete a homályba vész. A festmény, amelynek alkotóját nem ismerik, a második világháború alatt vagy azután kerülhetett a plébánia tulajdonába. Vélhetően kalandos története lehetett, mert két golyó ütötte nyom is megtalálható volt rajta. Többször is restaurálták, de nem mindig a legszakértőbb kezek. Egy alkalommal előfordult, hogy a behullámosodott képet megpróbálták kivasalni, ám a vasaló rajtamaradt, így annak nyoma beleégett a képbe. Azután volt, hogy kapott egy lakszerű felület, hogy öregebbnek tűnjön, másrészt, hogy a hibákat így eltakarják.