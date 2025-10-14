október 14., kedd

DV-125

50 perce

Igazi különlegesség, egy veterán Danuvia bukkant fel az apróhirdetések között

Címkék#Danuvia 125#veterán motor#apróhirdetés

1960 márciusában gyártották azt a veterán járgányt, mely az apróhirdetések között bukkant fel nemrégiben. A képek alapján egy Danuvia DV-125-ösről lehet szó.

Beol.hu

– Danuvia 1960/3-havi, gyári fényezés és krómozás, a képeken látható állapotban. Alváz, motorszám egyezik, szürke forgalmi adásvételi szerződés rendben, forgalomba helyezhető. Motorja forog, sebességeket veszi, indítva nem volt – olvasható az apróhirdetésben. A most 65 éves Danuvia DV-125 veterán motor színe bordó, Békéscsabán kínálják eladásra, a járgány pedig használt, de jó állapotban van.

A Danuvia DV-125-ös újonnan 9800 forintba került.
Ez a Danuvia DV-125-ös már 65 éves lett. Fotó: Facebook

A hirdetésre több oldalon is rákerestünk, hátha találunk még több információt a motorról. Nos, törekvéseinket részleges siker koronázta, így megtudtuk azt is, hogy 

  • a járgány 4 lóerős, 
  • forgalomból ideiglenesen kivont magyar okmányokkal rendelkezik, 
  • 50-60 ezer kilométert futott, 
  • az ára 399 ezer forint, eladója pedig 
  • a szállításban tud segíteni a lehetséges vevő számára.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

A Danuvia DV-125-ös újonnan 9800 forintba került

Egy vadonatúj Danuvia DV-125-ös ára 1960-ban 9800 forint körül volt. Az egyhengeres, kétütemű, hurkos (schnürle), lapos dugattyús motor, a sebességváltóval egy blokkba volt építve. A hengerűrtartalma pontosan 123.5 cm3 volt, a motor 17 literes benzintankkal rendelkezett, végsebessége pedig 85 km/óra volt. Fogyasztása 2,5-3,2 liter/100 km volt, utazási viszonytól függően.

Milyen a hangja? Hallgassa meg!

Hogy egy Danuvia DV-125-ösnek milyen a hangja? Nos, az alábbi vidóból kiderül.

Veterán autók randevúzak a rendezvénypajtában

Nemrégiben 200 különlegesség, 80-100 éves motorcsodák érkeztek a Pünkösdi Veterán Jármű Találkozóra a Csabai Rendezvénypajtába.

 

 

