Itt az ősz legkülönlegesebb hangja: így barcognak a dámszarvasok Szarvason

Szereted az állatokat? Itt egy remek őszi szünet idejére való program: a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban elkezdődött a dámszarvasok násza, azaz a barcogás. Ez az időszak ősszel zajlik és látványos, hangos viselkedésformákkal jár. A barcogás során a bikák mély, reszelős hangot adnak ki, ezzel próbálják elcsábítani a teheneket. Az állatparkban jelenleg két dámbika uralja a földbe kapart úgynevezett barcogóteknőit.

Itt van az ősz, a barcogásról, a dámszarvasok társas életéről többet is megtudhatsz. Fotó: Urbancsok Éva

A dámszarvasok hemperegve hívogatják a teheneket

A barcogóteknő egy sekély, kis mélyedés a talajban, amelyet a bika maga kapar ki, szaganyagaival, feromonjaival átitatva hempereg benne és a teheneket hívogatja a jellegzetes barcogó hanggal. A barcogóteknők környéke jól megfigyelhető az állatpark kijelölt látogatói útvonaláról, így az érdeklődők testközelből tapasztalhatják meg ezt a különleges viselkedésformát.

Egy idős, tekintélyt parancsoló, nagyobb lapátú bika a domináns egyed, mellette egy sötét színváltozatú, fiatalabb bika is próbál érvényesülni. A harmadik bika még csak nyársas agancsot visel, így ő inkább csak „tanulóként” van jelen. A rudliban több dámtehén és idei borjú is él. A látogatók így teljes képet kaphatnak a dámszarvasok társas életéről.

A rivalizáló bikák párviadala

A bikák közötti rivalizálás olykor látványos párviadalokat is eredményez.

A barcogás különleges élményt nyújt mind a természetkedvelők, mind a fotósok számára. A Körösvölgyi Állatpark ideális helyszín az őszi természet megfigyelésére – írták a nemzeti park honlapján. Az állatok viselkedése ilyenkor különösen intenzív és érdekes. A barcogási időszak október közepétől néhány hétig tart. Érdemes tehát minél előbb ellátogatni a parkba, hogy részesei lehessünk ennek az egyedülálló természeti eseménynek.