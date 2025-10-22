Sikeres dámbika-vadászat Füzesgyarmaton: életre szóló élmény a német vendégnek

Egy különleges dámbika elejtésével zárult egy német vendég vadászata a Békés vármegyei Füzesgyarmaton. A vadász célja egy 5 kilogrammos agancstömeg feletti trófeás bika volt, melyet többszöri próbálkozás és kitartó cserkelések után október 20-án sikerült megtalálniuk. A barcogó időszak ideális körülményei között, Herczeg Zsolt hivatásos vadász vezetésével végül egy 5,5 kilogrammos agancstömegű dámbikát ejtettek el. A vadászatot a szakértelem, a türelem és a fegyelmezettség jellemezte, amely végül egy kivételes trófea megszerzését eredményezte.

A német vendég és Herczeg Zsolt a kivételes trófeát jelentő dámbikával a vadászat után. Fotó: NIMRÓD Vadászújság