Gyulára is megérkezett a jövő diagnosztikája
Gyulán, a Békés Vármegyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórházában november első hetében elindul az új, korszerű CT berendezés üzemszerű használata – közölte Facebook-oldalán Kónya István térségi tanácsnok.
A 128 szeletes új CT készüléket az országos képalkotó diagnosztikai modernizációs program keretében, kormányzati forrásból szerezték be. A legmodernebb technológiát képviselő eszköz neurológiai, onkológiai, traumatológiai és kardiológiai vizsgálatokra egyaránt alkalmas.
A berendezést dr. Becsei Lászlóval, a Békés Vármegyei Központi Kórház főigazgató főorvosával együtt tekintette meg a napokban Kónya István. Az új CT üzembe helyezésével a betegek ellátása még magasabb színvonalat ér el a térségben.
