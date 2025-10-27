Gyulára is megérkezett a jövő diagnosztikája

A 128 szeletes új CT készüléket az országos képalkotó diagnosztikai modernizációs program keretében, kormányzati forrásból szerezték be. A legmodernebb technológiát képviselő eszköz neurológiai, onkológiai, traumatológiai és kardiológiai vizsgálatokra egyaránt alkalmas.

Kónya István és dr. Becsei László közösen tekintették meg a CT készüléket. Fotó: Kónya István Facebook-oldala

A berendezést dr. Becsei Lászlóval, a Békés Vármegyei Központi Kórház főigazgató főorvosával együtt tekintette meg a napokban Kónya István. Az új CT üzembe helyezésével a betegek ellátása még magasabb színvonalat ér el a térségben.