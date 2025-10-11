Magas a csorvási szociális intézmény kihasználtsága

Jellemzően, az ellátást igénylők nagyon rossz fizikai és egészségi állapotban kerülnek be az intézménybe, ezért ez egyre nagyobb feladatot igényel a munkatársaktól.

Magas az intézmény kihasználtsága. Fotó: Illusztráció: MW-archívum

– A képviselő-testület nagyon pozitívan értékelte az ESZI-ben elvégzett munkát. Sok városi rendezvényen vesznek részt az idősekkel és sokat is szerveznek. Elég sok munkaerőt szippant el az egészségügy, ahol megemelkedtek a bérek. Ennek ellenére még nincs munkaerőhiány az ESZI-ben, ezért hálásak is vagyunk a dolgozóknak – mondta Baráth Lajos polgármester.