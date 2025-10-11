54 perce
Magas a csorvási szociális intézmény kihasználtsága
Továbbra is magas kihasználtsággal működik Csorváson az Egyesített Szociális Intézmény (ESZI). 2024. szeptemberében 72, idén augusztusban 77 lakója volt. Maczák Istvánné, az ESZI intézményvezetője a fenntartó önkormányzatnak tartott éves beszámolójából kiderült, hogy folyamatosan nő az intézményi felvételre várakozók száma, ami idén augusztus 31-én 64 fő volt.
Jellemzően, az ellátást igénylők nagyon rossz fizikai és egészségi állapotban kerülnek be az intézménybe, ezért ez egyre nagyobb feladatot igényel a munkatársaktól.
– A képviselő-testület nagyon pozitívan értékelte az ESZI-ben elvégzett munkát. Sok városi rendezvényen vesznek részt az idősekkel és sokat is szerveznek. Elég sok munkaerőt szippant el az egészségügy, ahol megemelkedtek a bérek. Ennek ellenére még nincs munkaerőhiány az ESZI-ben, ezért hálásak is vagyunk a dolgozóknak – mondta Baráth Lajos polgármester.
Az ősz slágernövénye tisztítja a vért, és védelmet nyújt a bőrnek