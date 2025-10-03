Közösségteremtő a népi kultúra, ennek erősítésére nyertek forrást Békésben - galériával

Újabb pályázati sikerek eredményeit jelentették be Orosházán, pénteken. A Csoóri Sándor Program támogatási kerete a népi kultúra közösségteremtő műfajait segíti. Erdős Norbert országgyűlési képviselő a nyertesekkel osztotta meg a jó hírt a református iskolában.

Ők a Csoóri Sándor Program nyertesei. Fotó: A szerző felvétele

Gulyásné Benkő Beáta, a Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola megbízott igazgatója volt a házigazda, ahol már korábban is nyertek ebből a forrásból, és ezúttal is segítségükre lesz szakmai munkájuk folytatásához.

Csoóri Sándor Program a népművészeti közösségek megerősítésére

A sajtótájékoztatón elhangzott, a Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft. az Aranyszál hímzőszakkör működésére sikerrel pályázott, most 900 ezer forintot kaptak. Az intézményvezető, Balázsné Szabó Erzsébet elmondta, a népművészeti közösségek megerősítése a cél és az utánpótlás biztosítása. Arról is beszámolt, milyen lelkesek a helyi hímzők és a hagyományőrzés mennyire fontos számukra. Erre mutatott is egy csodaszép példát: hozott magával egy szerb aranyhímzéses főkötőt.

– A helyi szerb hímzéskultúra megőrzése és a legfiatalabbnak való átadása is a célunk, gyermekeknek szervezünk majd ilyen alkalmakat. Battonyán mindig fontos volt a népi kultúra népszerűsítése, ezt nem csak helyben, a térségben, sőt országosan és a határon túl is felvállalja az Aranyszál hímzőszakkör. Ez a támogatás is ehhez a munkához nyújt segítséget – hangzott el a sajtótájékoztatón.

Orosházán jelentette be Erdős Norbert a pályázati eredményeket. A szerző felvétele

A táncház beépíthető más helyi programjukba

A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár és Kalocsa Róza Művelődési Központ, a Perdülj, fordulj! táncházak sorozatát folytathatja a nyertes pályázatnak köszönhetően. Albertus László intézményvezető elárulta, eddig is nagy sikere volt, és ez garantált a folytatásban is, több korosztályt bevonnak. Közösségépítő és meglévő közösségeiket erősítő alkalmakra újabb 700 ezer forintjuk lesz.

– 2018 óta nyertesei vagyunk ennek a pályázatnak és örülünk, hogy e folyamat nem szakad meg. Az a célunk, minél magasabb színvonlon szervezhessük meg alkalmainkat. Mezőkovácsházán a helyi hagyományok, a helytörténet, az értékek megőrzése, átadása a jövő generációjának, nagyon fontos. Ebbe beletartozik a néptáncok oktatása, népszerűsítése minél több korosztályban. Rácsatlakozunk helyi programokra a táncházakkal (busójárás, húsvéti kavalkád stb.), így téve élővé fiatalok, felnőttek számára ezeket a táncokat. Az is cél, hogy egy tánccsoportot elindítsunk – beszélt terveikről Albertus László.