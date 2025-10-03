28 perce
Közösségteremtő a népi kultúra, ennek erősítésére nyertek forrást Békésben - galériával
A választókerület több nyertese mellett az orosházi református iskolába érkezett Erdős Norbert országgyűlési képviselő is. A Csoóri Sándor Program kihirdetett eredményeiről tartottak sajtótájékoztatót.
Újabb pályázati sikerek eredményeit jelentették be Orosházán, pénteken. A Csoóri Sándor Program támogatási kerete a népi kultúra közösségteremtő műfajait segíti. Erdős Norbert országgyűlési képviselő a nyertesekkel osztotta meg a jó hírt a református iskolában.
Gulyásné Benkő Beáta, a Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola megbízott igazgatója volt a házigazda, ahol már korábban is nyertek ebből a forrásból, és ezúttal is segítségükre lesz szakmai munkájuk folytatásához.
Csoóri Sándor Program a népművészeti közösségek megerősítésére
A sajtótájékoztatón elhangzott, a Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft. az Aranyszál hímzőszakkör működésére sikerrel pályázott, most 900 ezer forintot kaptak. Az intézményvezető, Balázsné Szabó Erzsébet elmondta, a népművészeti közösségek megerősítése a cél és az utánpótlás biztosítása. Arról is beszámolt, milyen lelkesek a helyi hímzők és a hagyományőrzés mennyire fontos számukra. Erre mutatott is egy csodaszép példát: hozott magával egy szerb aranyhímzéses főkötőt.
– A helyi szerb hímzéskultúra megőrzése és a legfiatalabbnak való átadása is a célunk, gyermekeknek szervezünk majd ilyen alkalmakat. Battonyán mindig fontos volt a népi kultúra népszerűsítése, ezt nem csak helyben, a térségben, sőt országosan és a határon túl is felvállalja az Aranyszál hímzőszakkör. Ez a támogatás is ehhez a munkához nyújt segítséget – hangzott el a sajtótájékoztatón.
A táncház beépíthető más helyi programjukba
A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár és Kalocsa Róza Művelődési Központ, a Perdülj, fordulj! táncházak sorozatát folytathatja a nyertes pályázatnak köszönhetően. Albertus László intézményvezető elárulta, eddig is nagy sikere volt, és ez garantált a folytatásban is, több korosztályt bevonnak. Közösségépítő és meglévő közösségeiket erősítő alkalmakra újabb 700 ezer forintjuk lesz.
– 2018 óta nyertesei vagyunk ennek a pályázatnak és örülünk, hogy e folyamat nem szakad meg. Az a célunk, minél magasabb színvonlon szervezhessük meg alkalmainkat. Mezőkovácsházán a helyi hagyományok, a helytörténet, az értékek megőrzése, átadása a jövő generációjának, nagyon fontos. Ebbe beletartozik a néptáncok oktatása, népszerűsítése minél több korosztályban. Rácsatlakozunk helyi programokra a táncházakkal (busójárás, húsvéti kavalkád stb.), így téve élővé fiatalok, felnőttek számára ezeket a táncokat. Az is cél, hogy egy tánccsoportot elindítsunk – beszélt terveikről Albertus László.
Orosházán nyert a Harangos Néptáncegyüttes a programjaikra 1,6 millió forintot. Emellett a Harangos táncházak szervezésére, támogatására 900 ezer forintot használhat fel. Móricz Bence, a néptáncegyüttes vezetője ezeknek a forrásoknak a felhasználásról mesélt.
– Működésünkre és programjaink szervezésére használjuk a pénzt. Önmagunk fejlesztése mellett megyei, sőt regionális programok is fűződnek a nevünkhöz. Idén is ezt a törekvéseinket folytatjuk – és sorolta az elkövetkező hónapok rendezvényeit, ahol táncokat tanítanak; társszervezőkkel együttműködnek. A táncházaikhoz szükséges az élő népzene, zenekarokat kérnek fel ehhez. Olyan eseményekhez kapcsolják ezeket az alkalmakat, ahol a táncházi forgatag kézműveskedéssel társítható.
Tótkomlóson a Komlós Néptánc Egyesület a hasonló nevű néptáncegyüttes működésének a támogatására 1,8 millió forintot fordíthat, a Tótkomlósi Táncos Esték és Folk Kocsma programra pedig 800 ezer forint támogatást kapott. Mint szenior táncos, Jeszenszky-Paulovicsné Kurunczi Olga arról beszélt, 60 táncosuk vegyes korosztályt képvisel. Az utánpótlásra nagyon figyelnek. Több táncházas programot, táncoktatásokat szerveznek, fesztiválokra járnak, koreográfusra van szükségük, tanulmányútra készülnek, zenei együttesek meghívásával magyar és nemzetiség népzenék megismertetésének szeretnének helyet adni. És a viseletek, lábbelik beszerzésére is kell forrás.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Viseletek beszerzése a cél
A református iskola alapítványa a Centenáriumi Alapítvány a Tehetségekért a ReforTe fejlesztésére fordítja a félmillió forintos pályázati nyereményét.
Az iskolában 3. éve működik a néptánccsoport, nagyon sok fellépésük van. Móricz Bence a csoport vezetője, ő fontosnak nevezte, hogy iskolai keretek között hogyan válhat egy ilyen közösség értékteremtővé.
– Ennek a közösségnek a fenntartása mellett nekünk az a legfontosabb, hogy felöltöztethessük a gyerekeket. Minden pályázati forrást megragadunk, hogy a tudásuk megszerzése után akár versenyeken, fellépéseiken a viseletükre is büszkék lehessenek.
Ebben a pályázati körben a Dombegyházi Civil Egyesület 400 ezer forintot nyert. A település hímző hagyományainak a felélesztéséért dolgoznak és az ifjúság bevonása a cél minél nagyobb létszámban.
Csoóri Sándor Program OrosházánFotók: Csete Ilona
Az álom és valóság kapja a főszerepet a vármegyei könyvtárakban
Eldőlt, hogy ki Békéscsaba új diákpolgármestere – galériával, videóval