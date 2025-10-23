Folyamatosan figyelik a föld mozgását a szomszéd vármegyében

– Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az október 22-én éjjel, Csongrád közelében kipattant hajnali 4,1-es magnitúdójú földrengés utórengéseinek pontosabb megfigyelése érdekében kollégáink a tegnapi napon két ideiglenes szeizmológiai mérőállomást telepítettek a térségben – számolt be az az obszervatórium közösségi oldalán közzétett információról a delmagyar.hu. A műszerek segítségével a lakosság által nem érezhető, a csongrádi földrengést követő kisebb utórengések is jól detektálhatók, így ezek helyét és mélységét is meg tudják határozni. A főrengés óta már több kisebb utórengést észleltek.

A csongrádi földrengés után ideiglenes nyomon követik az utórengéseket. Fotó: Shutterstock/ Illusztráció

Békésben is érezni lehetett a csongrádi földrengést

Mint ahogy arról hírportálunk is beszámolt, a csongrádi földrengést Békésben is több helyen érezték, észlelték a lakosok.

"Igen, éreztük. Tótkomlóson is érezni lehetett, hogy az ágy az elindult rendesen." – fogalmazott egy tótkomlósi hozzászóló. De a megyeszékhelyen és más városokban is ijesztő pillanatokat éltek át: „Békéscsabán a kutyám felugrott hozzám, és sírt, nem tudtam, hogy mi baja! ”