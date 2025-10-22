Robbanásszerű hang, síró kutya, mozgó ágy – így élték meg a békésiek az éjjeli földrengést

A csongrádi földrengés kapcsán a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium arról írt, hogy helyi idő szerint 0:50-kor 4,1-es magnitúdójú földmozgás történt Csongrád térségében. A rengést a lakosság Csongrádon és több környező településen is érezte.

A csongrádi földrengés hatásait Békésben is érezték.

Károkról eddig nem érkezett bejelentés

Károkról az obszervatóriumhoz eddig nem érkezett bejelentés. Hozzátették, mostani esemény földrajzilag közel esik az idei nyáron Csongrád közelében észlelt földrengéssorozathoz. Ilyen erősségű földrengést gyakran követhetnek kisebb utórengések a következő napokban–hetekben. A különböző Facebook-oldalakon utánaolvastunk, hogy miként élték meg Békésben a jelenséget.

Hogyan élték meg a csongrádi földrengést a megyében?

Többen jelezték például Gyomaendrődről, hogy náluk is érzékelhető volt a földrengés.

„Azt éreztem, hogy valaki le akar lökni az ágyról, úgy éjjel 1 óra körül” – írta egy hölgy. Csorvásról arról számoltak be, hogy egy robbanásszerű hangot követte a földmozgás.

A negyediken is rendesen érezték

„Szarvason a negyedik emeleten rendes éreztük” – tette hozzá egy másik hozzászóló. Egy másik szarvasi hozzászóló azt emelte ki, hogy olyan érzése volt, mintha valaki erőből nekiment volna az ágynak.

„Békéssámsonban is lehetett érezni, arra ébredtem, hogy megmozdult az ágy alattam.” – érkezett egy újabb hozzászólás.

Orosházán volt, aki erre ébredt. "Először azt hittem, hogy szédülök, de ezek szerint a szék mozgott alattam a negyedik emeleten – számolt be más a különös élményről.

Elindult az ágy, sírt a kutya

„Igen, éreztük. Tótkomlóson is érezni lehetett, hogy az ágy az elindult rendesen." – fogalmazott egy tótkomlósi hozzászóló.

A megyeszékhelyen is ijesztő pillanatokat éltek át. „Békéscsabán a kutyám felugrott hozzám, és sírt, nem tudtam, hogy mi baja! ” Mezőberényből és Körösladányból is többen jelezték, hogy érzékelték a földmozgást.

Nem először történik ilyen

Nem számít egyedinek, hogy Békés vármegyében is lehet érezni a közeli fölrengéseket. Tavaly augusztusban írtunk például arról, hogy 4,47 magnitúdójú földrengés keletkezett Romániában, Lugos városától 36 kilométerre. A földmozgást több határközeli településen is érezhették, így nálunk is.