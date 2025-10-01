44 perce
Tragédiába torkollott a csónakázás: eltűnt egy fiatal a Hortobágy-Berettyóban
Egy fiatal férfi eltűnt a Hortobágy-Berettyó vizében, miután felborult a csónak, amelyben négyen tartózkodtak. A csónakbaleset miatt nagyszabású mentőakció indult, több egység is részt vesz a keresésben.Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. október 1-jén!
Komoly mentőakció zajlott le szeptember 30-án délután a Hortobágy-Berettyó-főcsatornán, miután egy csónak eddig ismeretlen okból felborult. A vízi járműben tartózkodó négy személy közül hárman saját erejükből kijutottak a partra, ám egy fiatal férfi eltűnt a vízben. Minden további részlet a Haon cikkében.
Szemétszállítás: a minisztérium tisztázta a felmerült kérdéseket
A szaktárca tiszta vizet öntött a pohárba a hulladékszállítással kapcsolatos kérdésekben. A szemétszállítás és a lomtalanítás eddigi rendje október 1-től is változatlan marad, az eddigi rendszerben viszik el továbbra is a szemetet a kukásautók.
Színekben utazott a drogdíler, most szürkébe borult az élete
Kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt vettek őrizetbe egy 41 éves férfit Komádiban.
Tiszta volt a rajtaütés: hamis mosószerrel kapták el a piaci árust
Közel 3 millió forintos vagyoni hátrányt okozott egy békéscsabai férfi. Ezt az összeget közel kétezer liter hamis mosószerrel sikerült összehoznia. A piaci árust elkapták, ügyében megszületett a vádemelés.
Itt az időpont: ekkor rendezik az ország egyik legnagyobb kirakodóvásárát
A hagyományos Teréz napi búcsúi kirakodóvásárra október 19-én, vasárnap kerül sor.
Bemelegítő disznótorral hangoltak a Csabai Kolbászfesztiválra
Ha október, akkor Csabai Kolbászfesztivál, szerdán disznótorral hangoltak a rendezvényre. Itt volt többek között Fásy Ádám, a Fásy Mulató tulajdonosa, aki békési származású, és ahogy mondta, nélküle nem kezdődhet a kolbászfesztivál. Most is itt lesz október 23-26. között.
