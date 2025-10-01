Tragédiába torkollott a csónakázás: eltűnt egy fiatal a Hortobágy-Berettyóban

Komoly mentőakció zajlott le szeptember 30-án délután a Hortobágy-Berettyó-főcsatornán, miután egy csónak eddig ismeretlen okból felborult. A vízi járműben tartózkodó négy személy közül hárman saját erejükből kijutottak a partra, ám egy fiatal férfi eltűnt a vízben. Minden további részlet a Haon cikkében.

Mentőcsapatok és tűzoltók keresik az eltűnt fiatal férfit a Hortobágy-Berettyóban, a csónakbaleset helyszínén Püspökladánynál. Fotó: Tóth Imre

Szemétszállítás: a minisztérium tisztázta a felmerült kérdéseket

A szaktárca tiszta vizet öntött a pohárba a hulladékszállítással kapcsolatos kérdésekben. A szemétszállítás és a lomtalanítás eddigi rendje október 1-től is változatlan marad, az eddigi rendszerben viszik el továbbra is a szemetet a kukásautók.

A szemétszállítás és a lomtalanítás eddigi rendje október 1-től is változatlan marad, az eddigi rendszerben viszik el továbbra is a szemetet a kukásautók. Fotó: Illusztráció: MW-archívum

Színekben utazott a drogdíler, most szürkébe borult az élete

Kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt vettek őrizetbe egy 41 éves férfit Komádiban.