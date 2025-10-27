Ezt az akciót még Gombóc Artúr is megirigyelné

Van, ami sosem megy ki a divatból – ilyen a csoki is. Most pedig van rá egy jó okunk, hogy bátran betárazzunk belőle.

Csokirajongóknak irány a Lidl! Forrás: Shutterstock

Csokit mindenkinek! – Tartósan olcsóbb lett a csokoládé a Lidlben

Ha szereted a csokit (márpedig ki ne szeretné?), van egy jó hírünk: a Lidl most tényleg megédesíti a napunkat. A diszkontlánc ugyanis bejelentette, hogy október 27-től 20 százalékkal tartósan csökkenti saját márkás Fin Carré csokoládéinak árát. Ez nem egy villanásnyi akció, hanem tényleg hosszú távú árcsökkenés – pont jókor, az ünnepi szezon előtt.

A csokirajongók most olcsóbban juthatnak hozzá kedvenc tábláikhoz:

a klasszikus tej- és étcsokoládé ára 599 forintról 479 forintra ,

, a prémium, magas kakaótartalmú változatoké pedig 999-ről 799 forintra esik vissza.

Ez jó hír mindenkinek, aki Halloweenkor, Mikuláskor vagy karácsonykor szeretne csokit ajándékozni – vagy csak egy kockányi boldogságra vágyik a hétköznapokban.

A Fin Carré csokoládék ráadásul nemcsak finomak, hanem Fairtrade minősítésűek is, vagyis vásárlásukkal a fogyasztók a fenntartható, méltányos kakaótermesztést is támogatják. Magyarán: nemcsak a lelkednek, hanem a világnak is jót teszel, ha beugrasz egy tábla csokiért.

Nem véletlen, hogy a Lidl pont most döntött a lépés mellett – az ünnepi szezon közeledtével a csokoládék iránti kereslet mindig megugrik. „A minőségi csokoládét szeretnénk mindenki számára elérhetővé tenni” – mondta Nepp Zoltán, a Lidl beszerzési igazgatója.

És ha eddig bűntudatod volt a csokievés miatt, ne legyen: a magas kakaótartalmú csokoládé tele van antioxidánsokkal, segíthet a hangulatjavításban és a stresszoldásban is. Szóval igen, egy kocka csoki a nap végén akár terápiának is számíthat.