Ki érti ezt? Újabb kedves családtag tűnt el a bárból
Folytatódik a történet Gyuláról! A Mexicali Burrito Bár legújabb kalandja nem ért véget.
Korábban már beszámoltunk a Békés vármegyei különlegességről, és a Mexicali Burrito Bárban történt furcsa eseményekről. A kommentelők továbbra is komolyan veszik az ügyet, de a poénok sem maradtak el. A Mexicali Burrito Bár és a hozzászólók humoros nyomozócsoportként együtt próbálják kideríteni ismét, hova tűnhetett el az újabb csipogó.
Újabb fejezet a Csipogók Krónikájában
Úgy tűnik, a történet újabb fordulatot vett…
Hiába remélhette a bár, hogy az 1-es számú csipogó csak világ körüli útra indult, most aggasztó hírek érkeztek:
a 2-as számú csipogó is szabadságra ment – engedély nélkül!
A bár nem adja fel! Kérik:
– Ha magára ismer az úriember, várjuk vissza szeretettel őt is, a csipogót is...
