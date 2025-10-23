Ki érti ezt? Újabb kedves családtag tűnt el a bárból

Korábban már beszámoltunk a Békés vármegyei különlegességről, és a Mexicali Burrito Bárban történt furcsa eseményekről. A kommentelők továbbra is komolyan veszik az ügyet, de a poénok sem maradtak el. A Mexicali Burrito Bár és a hozzászólók humoros nyomozócsoportként együtt próbálják kideríteni ismét, hova tűnhetett el az újabb csipogó.

Kimagasló értékelésekkel büszkélkedhet a Mexicali Burrito Bár. Fotó: Beol.hu

Újabb fejezet a Csipogók Krónikájában

Úgy tűnik, a történet újabb fordulatot vett…

Hiába remélhette a bár, hogy az 1-es számú csipogó csak világ körüli útra indult, most aggasztó hírek érkeztek:

a 2-as számú csipogó is szabadságra ment – engedély nélkül!

A bár nem adja fel! Kérik:

– Ha magára ismer az úriember, várjuk vissza szeretettel őt is, a csipogót is...