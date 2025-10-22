Borzasztó! Elütötte, majd otthagyta meghalni Csimpit!

A Kígyósi úton egy lelkes állatbarát figyelt fel egy mozdulatlan kutyára, aki némán feküdt az út szélén. A riasztás után kiderült: nemcsak elgázolták, de magára is hagyták, segítség nélkül. Az állat az árokban feküdt – elhagyatva, súlyos fájdalmak közepette. Azonnal orvoshoz került, ahol az állatorvos megállapította: a kutyusnak több bordája eltört, májkárosodása van, szervezetében gyulladás tombol. Az állapota súlyos, de stabilizálták. Infúzió, fájdalomcsillapító és antibiotikum segít most rajta. Csimpi élni akar, és minden támogatás számít.

Fájdalmak között is küzd – de Csimpi élni akar, és minden támogatás számít. Fotó: Csabai Állatvédők Facebook



Elgázolták, majd otthagyták – Csimpi az életéért küzd

A történet Csimpiről szól, akit így neveztek el az állatvédők.

Valaha volt gazdája egy olyan ember, aki nem gondoskodott róla megfelelően. Nem zárta el, nem chipeztette, nem oltatta be, és ami a legfontosabb: nem figyelt rá.

A történet másik szereplője az, aki elgázolta – és továbbhajtott.

Megállás, segélyhívás, minimális emberség helyett csendes eltűnés. Két ember, a gazda és az autós, akiknek a döntésének árát most egy élőlény fizeti meg.

Egyetlen pillanat, két mulasztás és egy élet kis híján véget ért.