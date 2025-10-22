október 22., szerda

Egy árokba dobott élet…

3 órája

Borzasztó! Elütötte, majd otthagyta meghalni Csimpit!

Címkék#segítség#történet#baleset#kutya#Csimpi#fájdalom

A Kígyósi úton egy súlyosan sérült állatra bukkantak, akit nemcsak a jármű gázolt el, hanem az emberi nemtörődömség is látszott rajta.

Beol.hu

A Kígyósi úton egy lelkes állatbarát figyelt fel egy mozdulatlan kutyára, aki némán feküdt az út szélén. A riasztás után kiderült: nemcsak elgázolták, de magára is hagyták, segítség nélkül. Az állat az árokban feküdt – elhagyatva, súlyos fájdalmak közepette. Azonnal orvoshoz került, ahol az állatorvos megállapította: a kutyusnak több bordája eltört, májkárosodása van, szervezetében gyulladás tombol. Az állapota súlyos, de stabilizálták. Infúzió, fájdalomcsillapító és antibiotikum segít most rajta. Csimpi élni akar, és minden támogatás számít.

Infúzió, fájdalomcsillapító, remény – Csimpi most az életéért küzd.
Fájdalmak között is küzd – de Csimpi élni akar, és minden támogatás számít. Fotó: Csabai Állatvédők Facebook


Elgázolták, majd otthagyták – Csimpi az életéért küzd

A történet Csimpiről szól, akit így neveztek el az állatvédők.
Valaha volt gazdája egy olyan ember, aki nem gondoskodott róla megfelelően. Nem zárta el, nem chipeztette, nem oltatta be, és ami a legfontosabb: nem figyelt rá. 

A történet másik szereplője az, aki elgázolta – és továbbhajtott.
Megállás, segélyhívás, minimális emberség helyett csendes eltűnés. Két ember, a gazda és az autós, akiknek a döntésének árát most egy élőlény fizeti meg. 

Egyetlen pillanat, két mulasztás és egy élet kis híján véget ért.

Drukkoljatok neki, hogy felépüljön! Ő már így is túl sokat tűrt az emberektől — most rajtunk a sor, hogy bizonyítsuk: nem minden ember kegyetlen - írta a Csabai Állatvédők Khe Facbook bejegyzésében.

