Kisimult a járda a község központjában

Erdős Norbert országgyűlési képviselő a csütörtöki átadó ünnepségen ismertette a csanádapácai járdafelújítás részleteit. Mint fogalmazott, a Szent Gellért úti beruházás a Magyar Falu Program keretében 367 méteres hosszúságban 5 millió forintból készült el. A képviselő emellett beszámolt három további sikeres csanádapácai pályázatról is. Az egyik ilyen egy kétmillió forint értékű hungarikum pályázat, melyből egy hungarikum emlékpark jön létre a településen a régi kisvasút emlékére. Hozzátette, hogy a projekt keretében különböző installációkat helyeznek ki, melyek a kisvasút történetét mutatják majd be.

A csanádapácai járdafelújítást Erdős Norbert országgyűlési képviselő, valamint Mórocz Ildikó polgármester egy jelképes szalagátvágással adta át. Fotó: Vincze Attila

A csanádapácai járdafelújítás mellett más fejlesztések is érkeznek a községbe

A politikus továbbá ismertette, hogy a Magyar Falu Program keretében tízmillió forintot nyert Csanádapáca, mely által megtörténhet a ravatalozó régen várt felújítása. Megjegyezte, hogy a fejlesztés már 2022-ben felmerült és reményei szerint akár idén ősszel, de legkésőbb jövő tavasszal be is fejeződhet a rekonstrukció. Erdős Norbert emellett ismertette, hogy a csanádapácai lelkészi hivatal épületének felújítására 25 millió forintot nyert a település.

Nagyon fontos járdaszakasz újult meg Csanádapácán

Mórocz Ildikó, Csanádapáca polgármestere beszédében kiemelte a település fejlődése érdekében létrejött együttműködés fontosságát. Mint mondta, az elkészült 367 méter járdafelújítás pont tökéletes arra, hogy akik ezt a szakaszt használják, örüljenek és biztonságosan tudjanak közlekedni rajta.

Rámutatott, hogy a Szent Gellért úton található a községháza, a védőnői szolgálat, a mozgáskorlátozott egyesület, a rendőrség irodája, de az általános iskolások is sokszor használják, így nem mindegy, hogy egy billegős, töredezett, megsüllyedt járdán kell közlekedniük, vagy immár egy szépen felújított járdaszakaszt használhatnak. A polgármester végül megköszönte az előző testület tagjainak, valamint a projektben résztvevők munkáját, hogy elkészülhetett a fejlesztés, majd egy jelképes szalagátvágással átadták a megújult járdaszakaszt.