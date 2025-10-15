1 órája
Ápoló volt, most őt ápolják: családja példát mutat szeretetből, gondoskodásból
A húsz hazai betegszervezet összefogásával működő Támaszadók Program a Millenáris Széllkapu Parkban egy szabadtéri fotókiállításon mutatta be azoknak a mindennapjait, ahol beteg, vagy sérült gyermeket, fiatal, vagy idős felnőttet ápolnak a családtagok. A családi gondozók sokszor maradnak láthatatlanok. Például Anikóéknál. Az egykori csorvási ápoló, főnővér éveken át másokon segített. Mára ágyhoz kötött, a sclerosis multiplex betegség nem kíméli.
Az első támaszadók napjával Magyarország is csatlakozott ahhoz az európai mozgalomhoz, amely révén 2020 óta minden év október 6-án megünneplik az Európai Gondozók Napját. Az a cél, hogy a családi gondozó láthatatlan munkája láthatóvá váljon, társadalmi szerepük elismerést nyerjen, szükségleteikre nagyobb tekintettel legyenek a nemzeti és az uniós döntéshozatalban – ismertette a rendezvényen az orosházi kötődésű B. Papp László egészségügyi szakújságíró, a Támaszadók Program egyik alapítója.
A budapesti szabadtéri fotókiállításon a csorvási Gyevi-Nagy Zoltánné Anikó egykori ápoló, főnővér, ma ágyhoz kötött sclerosis multiplexes beteg is szerepelt a családjával.
Családi gondozók a gyógyíthatatlan beteg mellett
Anikónál 2006-ban, 35 éves korában állapították meg a sclerosis multiplexet. Az idegrendszert megtámadó gyógyíthatatlan betegségnek nála egy olyan kórformája jelentkezett, ami lassú, folyamatos leépüléshez vezet. Állapota akkor romlott drasztikusan, amikor egy elesés miatti combnyaktörés hosszú hónapokra kórházi fekvésre ítélte, abból már nem épült fel teljesen. Évek óta lakáshoz van kötve, ma már egyedül nem tud felkelni az ágyból. Mivel ápolóként, majd főnővérként dolgozott, eleinte különösen nehéz volt elfogadnia kiszolgáltatott helyzetét, de úgy döntött: csakazértis a szépséget fogja meglátni minden napjában. Anikónak a férje a legnagyobb támasza, bár ő a fotókon nem szerepel, mert háttérben szeret maradni. A lakást férje akadálymentesítette, kapaszkodókat szerelt fel, a ház elé fiával közösen rámpát betonozott. A ház másik felében Anikó idős szülei laknak, akik figyelnek rá: édesanyja masszírozza, édesapja ebédet hoz. Gyerekei és unokái néhány utcára laknak, ők is rendszeresen látogatják. Egykori munkatársakkal, barátokkal is tartja a kapcsolatot, így érte el, hogy bár egyetlen szoba fogságában él, mégsem elszigetelve.
Ápoló volt, évek óta ő szorul ápolásra
– Ez a betegség tőlem mindent elvett, naphosszat magatehetetlenül fekszem a szobában. De vannak boldog óráim, ezek miatt pedig érdemes küzdeni, akár küszködni is. Végtelenül hálás vagyok: kitartott mellettem a férjem, együtt lehetek a szüleimmel, napi kapcsolatban vagyok a gyerekeimmel, láthatom az unokáimat cseperedni. Megtanultam, elfogadtam, hogy nekem a holnapom bizonytalan, csak a tegnapom ami biztos. Az én kincsem a családom, akik kitartanak mellettem – nyilatkozta.
A fővárosi kiállításmegnyitón az állapota miatt már nem tudott ott lenni, de egy korábbi riportfilmből az ő, a fia és a szülei fontos mondatai is elhangzottak kihangosítva a Millenáris Széllkapu Parkban, ahol sokakat meghatott a történetük.
Hírportálunknak B. Papp László elmondta, a szervezők szeretnék vidéki kiállítóhelyekre is elvinni, bemutatni az anyagot.
