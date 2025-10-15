Ápoló volt, most őt ápolják: családja példát mutat szeretetből, gondoskodásból

Az első támaszadók napjával Magyarország is csatlakozott ahhoz az európai mozgalomhoz, amely révén 2020 óta minden év október 6-án megünneplik az Európai Gondozók Napját. Az a cél, hogy a családi gondozó láthatatlan munkája láthatóvá váljon, társadalmi szerepük elismerést nyerjen, szükségleteikre nagyobb tekintettel legyenek a nemzeti és az uniós döntéshozatalban – ismertette a rendezvényen az orosházi kötődésű B. Papp László egészségügyi szakújságíró, a Támaszadók Program egyik alapítója.

A budapesti szabadtéri fotókiállításon a csorvási Gyevi-Nagy Zoltánné Anikó egykori ápoló, főnővér, ma ágyhoz kötött sclerosis multiplexes beteg is szerepelt a családjával.

Évek óta egy szobában éli az életét a csorvási asszony. Fotó: Kummer János

Családi gondozók a gyógyíthatatlan beteg mellett

Anikónál 2006-ban, 35 éves korában állapították meg a sclerosis multiplexet. Az idegrendszert megtámadó gyógyíthatatlan betegségnek nála egy olyan kórformája jelentkezett, ami lassú, folyamatos leépüléshez vezet. Állapota akkor romlott drasztikusan, amikor egy elesés miatti combnyaktörés hosszú hónapokra kórházi fekvésre ítélte, abból már nem épült fel teljesen. Évek óta lakáshoz van kötve, ma már egyedül nem tud felkelni az ágyból. Mivel ápolóként, majd főnővérként dolgozott, eleinte különösen nehéz volt elfogadnia kiszolgáltatott helyzetét, de úgy döntött: csakazértis a szépséget fogja meglátni minden napjában. Anikónak a férje a legnagyobb támasza, bár ő a fotókon nem szerepel, mert háttérben szeret maradni. A lakást férje akadálymentesítette, kapaszkodókat szerelt fel, a ház elé fiával közösen rámpát betonozott. A ház másik felében Anikó idős szülei laknak, akik figyelnek rá: édesanyja masszírozza, édesapja ebédet hoz. Gyerekei és unokái néhány utcára laknak, ők is rendszeresen látogatják. Egykori munkatársakkal, barátokkal is tartja a kapcsolatot, így érte el, hogy bár egyetlen szoba fogságában él, mégsem elszigetelve.

Egyedül nem tud felkelni az ágyból a volt ápoló, családja gondoskodik róla. Fotó: Kummer János

Ápoló volt, évek óta ő szorul ápolásra

– Ez a betegség tőlem mindent elvett, naphosszat magatehetetlenül fekszem a szobában. De vannak boldog óráim, ezek miatt pedig érdemes küzdeni, akár küszködni is. Végtelenül hálás vagyok: kitartott mellettem a férjem, együtt lehetek a szüleimmel, napi kapcsolatban vagyok a gyerekeimmel, láthatom az unokáimat cseperedni. Megtanultam, elfogadtam, hogy nekem a holnapom bizonytalan, csak a tegnapom ami biztos. Az én kincsem a családom, akik kitartanak mellettem – nyilatkozta.