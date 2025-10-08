október 8., szerda

7 órája

Bejelentették, hogy a csabai piac az a hely lett, ahol mindenki otthon van

Címkék#Békés vármegye#csabai piac#Békéscsabai Turisztikai Egyesület#tanácsnok

Immár nem békéscsabai, hanem – ahogy a közbeszédben szerepel – csabai, és a szlogen szerint az a hely, ahol mindenki otthon van. Azt követően, hogy fejlesztették a csabai piacot és megújult az arculata, most együttműködések révén egyéb területeken is előrelépnek – jelentették be szerdán sajtótájékoztatón. Ahogy az elmúlt időszakban, úgy a jövőben is több rendezvénynek ad otthont a nem csak bevásárlásra alkalmas, közösségi térként is szolgáló létesítmény.

Licska Balázs

Az üzemeltető Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. az elmúlt időszakban komoly figyelmet fordított arra, hogy a csabai piac újonnan kialakult részét is népszerűsítsék, hogy az is legyen benne köztudatban, hogy az is egyre nagyobb forgalmat bonyolítson le – mondta a zrt. igazgatóságának elnöke. Dénes Lajos hozzátette, hogy a szlogen szerint ez az a hely, ahol mindenki otthon van, és hogy a létesítmény egy közösségi tér is, ahol nemcsak vásárolni lehet, hanem élményeket is szerezni.

Megújult a csabai piac honlapja
Opauszki Zoltán és Dénes Lajos beszélt arról többek között, hogy megújult a csabai piac honlapja, több programot szerveznek a jövőben. Fotó: Bencsik Ádám

Országosan is ismertté tennék a csabai piacot

Megjegyezte, hogy főleg középkorúak és idősek látogatnak ki a csabai piacra, de megszólítanák a fiatalokat is, illetve szeretnék, hogy Békéscsabán és Békés vármegyén kívül országosan ugyancsak híre legyen. Azért, hogy a marketingben is előreléphessenek, marketingcsapatot alakítottak, valamint együttműködnek a Békéscsabai Turisztikai Egyesülettel. Ennek eredménye, hogy immár markánsabban van jelen a csabai piac az online térben. 

Megújult a honlap, számos programot szerveznek

Megújult a honlap, amely immár a kornak is megfelelő és méltó a jelenlegi csabai piachoz. A honlapon az árusok is bemutatkoznak, megtudható, hogy mi szerezhető be náluk, illetve a jövőben egy térkép is lesz, hogy pontosan hol lelhetők fel. Emellett recepteket kínálnak, hogy a beszerzett alapanyagokból mit lehet otthon összeütni. Továbbá a jövőben szintén számos programnak ad otthont a csabai piac, a rendezvényekkel kapcsolatos információk is beszerezhetők a honlapról.

Több mint 8 milliárd forintos beruházás zajlott

Opauszki Zoltán, a Békéscsabai Turisztikai Egyesület elnöke, a város környezetvédelemért és turisztikáért felelős tanácsnoka elmondta: az elmúlt években több mint 8 milliárd forintból újult meg a csabai piac, és a beruházás egy városrehabilitációs projektnek is felfogható, hiszen a környezetét ugyancsak rendezték.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Markánsabban van jelen a csabai piac az online térben

A megújult létesítményhez megújuló kommunikáció és megújuló együttműködések dukálnak, és megjegyezte, hogy ha a csabai Magyarország egyik legvonzóbb piaca, akkor a honlapja a legjobb a piacok közül. Hangsúlyozta, hogy a csabai piac emellett jelen van a Facebookon, az Instagramon és a TikTokon is, és hogy ezekre a felületekre minőségi tartalmakat állítanak elő.

A kommunikáció erősítésével segítik az árusokat

Elmondta, hogy a csabai piacra nem csak vásárolni mennek a helyiek és környékbeliek, piacra járni egy életérzést jelent, hiszen ott lehet találkozni ismerősökkel, lehet fogyasztani ételeket is. Hangsúlyozta, hogy a csabai piac turisztikai attrakció is, és olyan csomagokat dolgoznak ki és ajánlanak majd, amelyekkel megszólíthatók a vendégek. Úgy véli, a kommunikáció erősítésével segítik az árusokat is, hiszen a több látogató komolyabb forgalmat jelenthet a számukra, ezzel pedig az üzemeltető vagyonkezelő zrt. ugyancsak jól járhat.

Több programot szerveznek a csabai piacon a közeljövőben

A közeljövőben is több programot szerveznek a csabai piacon:

  • október 11-én, szombaton Az alma hatalma címmel rendeznek élményvásárt, amelyen többek között almás rétest is kóstoltatnak;
  • október 25-én, szombaton pedig jön a Csabai Ízek Vására, amelyen egyebek mellett lesz chilievőverseny is.

 

 

