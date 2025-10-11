október 11., szombat

Csabai piac

35 perce

A birsalma sokkal jobb csemege, mint bármely édesség

Egyre nagyobb népszerűségnek örvend a békéscsabai piac újonnan épült része, és programokkal is igyekeznek ismertebbé tenni. Most szombaton Az alma hatalma címmel rendeztek élménypiacot a csabai piacon, amelyen a birsalma és a belőle készült birsalmasajt is középpontba került.

Licska Balázs

A csabai piac korábban kiépült részére ösztönösen mennek a látogatók, és azért szerveznek programokat az újonnan kialakított részre – mint amilyen volt a szombati Az alma hatalma élménypiac is –, hogy azt is népszerűsítsék, ismertebbé tegyék – mondta Dénes Lajos. A békéscsabai piacot üzemeltető Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. igazgatóságának elnöke kiemelte: itt is kulturált környezetben minőségi termékekkel találkozhatnak a vevők, és közben jó vásárlási élménnyel gazdagodhatnak.

érdemes kilátogatni a csabai piacra
Az alma hatalma címmel rendeztek élménypiacot a csabai piacon, Krizsán-Fabisz Ivett birsalmát hozott Gyomaendrődről. Fotó: Licska Balázs

Az alma került a középpontba a csabai piacon

Beszélt a Csabai Ízek Vására kapcsán arról, hogy azt havonta kétszer rendezik meg, és hogy ezen alkalmak során a csabai piac újonnan kialakított része is mozgalmasabb, mint máskor. Ilyenkor jellemzően kézművesek jelennek meg a portékáikkal. Bár most, Az alma hatalma élménypiacon az alma került a középpontba, más jellegű termékekkel is találkozhattak a vásárlók, a látogatók, voltak többek között szappanok, ékszerek, rongyszőnyegek, száraztészták, és kosarak is.

A birsalma sokkal jobb csemege, mint az édesség

A birsalma jót tesz az emésztésnek, és jó csemegeként is, jobb, mint bármely más édesség – mondta Krizsán-Fabisz Ivett, aki Gyomaendrődről érkezett a csabai piacra megannyi birsalmával, valamint a belőle készült termékkel. Kiemelte, hogy a birsalma remekül tárolható, készülhet belőle birsalmasajt – ami a leginkább elterjedt feldolgozási mód –, de lekvár és befőtt is. 


Ismét egyre inkább benne van a köztudatban a birsalma, és az, hogy mi készíthető belőle – folytatta, hozzátéve, hogy a vásárlók szívesen viszik a kész termékeket is, nem csak magát a gyümölcsöt. Beszélt arról, hogy a termesztése nem egyszerű, a tűzelhalásra nagyon kell figyelni, fertőtleníteni kell a szerszámokat is, és a birsalmafák igénylik a vizet, a mostani szárazság közepette ők is kénytelenek öntözni. 

 

 

