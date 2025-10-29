Ezt tapasztalta a miniszter a csabai kolbászfesztiválon - videóval 

Nemrég zárult a 28. Csabai Kolbászfesztivál, Európa legnagyobb gasztrofesztiválja, ahol idén is több ezer látogató élvezhette a magyar kolbászkészítés mesterségét és a helyi ízek kavalkádját.

A fesztivál egyik különleges pillanata volt, amikor Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium tárcavezetője is részt vett a kolbászkészítésben.

– Elképesztő élmény volt a 28. Csabai Kolbászfesztivál, Európa legnagyobb gasztrofesztiválja, ahol csapatommal különdíjasok lettünk, ráadásul mindkét kolbászunkkal – mondta a miniszter, aki csapatával két különdíjat is elhozott: egyet a csípős, egyet pedig a nem csípős kolbász kategóriában.

Hankó Balázs kiemelte, mennyire fontos számára a hagyományok ápolása és a közösségi élmény:

– Jó érzés megtapasztalni, hogy élnek a hagyományok, van közösség, és együtt jól érezzük magunkat mi, magyarok.

A miniszter hozzátette, hogy a fesztivál hangulata annyira magával ragadta, hogy jövőre is biztosan részt vesznek. A nem csípős kolbász titkát pedig egy rövid videóban is megosztotta az érdeklődőkkel.