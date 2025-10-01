október 1., szerda

Huszonnyolcadik

1 órája

Bemelegítő disznótorral hangoltak a Csabai Kolbászfesztiválra - galériával, videóval

Címkék#disznótor#jótékonyság#beol videó#Békés Vármegyei Központi Kórház#Csabai Kolbászfesztivál#hangolódás

Ha október, akkor Csabai Kolbászfesztivál, szerdán disznótorral hangoltak a rendezvényre. Itt volt többek között Fásy Ádám, a Fásy Mulató tulajdonosa, aki békési származású, és ahogy mondta, nélküle nem kezdődhet a kolbászfesztivál. Most is itt lesz október 23-26. között.

Nyemcsok László

Jótékonysági átadással kezdődött szerdán a Csabai Kolbászfesztivál beharangozó disznótora. A fesztivált szervező társaság 2024-ben kezdeményezte, hogy az üres PET-palackokat, külön gyűjtve, a Békés Vármegyei Központi Kórház békéscsabai gyermekosztályának adományozzák, jobban mondva, az ebből befolyt összeget.

Idén már 28. alkalommal várja a látogatókat a Csabai Kolbászfesztivál
A Csabai Kolbászfesztivál ráhangoló rendezvényét szerdán tartották a Csabai Kolbászházban Fotó: Dinya Magdolna

Több mint 1,1 millió forint gyűlt össze a palackokból

Hégely Sándor fesztiváligazgató és dr. Becsei László, a Békés Vármegyei Központi Kórház főigazgató-főorvosa elmondta, több mint 1,1 millió forint gyűlt össze a palackokból, és ebből a pénzből egy újabb kórterem gyermekbarát felújítását végzik el a központi kórház békéscsabai gyermekosztályán.

– A gyógyításhoz minden szükséges eszköz a rendelkezésünkre áll, de a kórházban tartózkodó gyermekek és szüleik ott-tartózkodását is otthonosabbá varázsolja egy-egy meseszerű falfestmény, játék – hangsúlyozta dr. Becsei László. – Ahogy több anyuka is mondta már, a szakszerű orvosi kezelés mellett a szebb, játékosabb környezet is jótékony hatással van a gyermekekre.

A kolbász és a szórakozás idén is összekapcsolódik

Hégely Sándor kiemelte, a kolbász és a szórakozás idén is összekapcsolódik a gyúróversenyek és koncertek révén is.

 – Az a kolbász, amit a csabai fesztiválon eddig töltöttek, simán elérne Budapestig, most jön a visszafelé út, de ez is végig kolbásszal lesz kikövezve – hangsúlyozta Hégely Sándor.

A csabai Csabán az igazi

Ezt vallja Knezsik István, az Autós Nagykoalíció elnöke is, akinek korábban Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere adta át a csabai kolbász nagyköveti megbízólevelét.

Knezsik István a szerdai disznóvágáson elmondta, a Csabai Kolbászfesztivál és a csabai kolbász híve, évente ezernél több szál csabait vásárol kistermelőktől, és ezzel ajándékozza meg partnereit, és természetesen saját magát is reggel, délben, este. Kiemelte, akinek ilyen terméke van, ilyen terméket tud előállítani, legyen büszke rá, de úgy látja, a csabaiaknál ez nem kérdés, így is van ez rendjén. Hozzátette, amennyire csak tudja, tovább szolgálja a csabai kolbász szent ügyét. Itt lesz végig a fesztiválon, hiszen a szlogennek is ő a szülőatyja: „A csabai Csabán az igazi.”

28. Csabai kolbászfesztivál

Fotók: Dinya Magdolna

A Csabai Kolbászfesztivál zenei élményekkel is szolgál

És hogy milyen lesz az idei békéscsabai gasztroünnep? A 28. Csabai Kolbászfesztivál október 23-26. közötti rendezvényének szerdai beharangozóján, a Csabai Kolbászházban elhangzott, a legnagyobb érdeklődés a nemzetközi kolbászgyúró versenyt kíséri, ekkor sok száz csapat gyúr, ezt a versenyt idén október 25-én, szombaton tartják. A fesztivál azonban – hagyományainak megfelelően – nem csak a gasztronómiai élvezetekről szól, hanem zenei élményekkel is szolgál.

Lesz Halott Pénz és Kacaj is

Jön a Halott Pénz, a Gypo Circus & Szirota Jennifer, Bohemian Betyars, Parno Graszt, Beton.Hofi és Dánielfy. Hasonlóan a Follow The Flow és a 3+2 Zenekarhoz, a Tárkány Művekhez, Szalonna és Bandájához és Kacajhoz.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

 

 

