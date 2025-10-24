október 24., péntek

Hírösszefoglaló

1 órája

Sor nélkül kolbászolás? Lehetséges a Csabai Kolbászfesztiválon! - mutatjuk a térképet

Címkék#gyúrás#kolbászfesztivál#napi hírösszefoglaló#a nap legfontosabb hírei#beol videó#diák#óvoda#baleset#kolbászkirály

Több bejáraton keresztül is megközelítő a a második napjához érkezett Csabai Kolbászfesztivál. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. október 24-én!

Beol.hu

Csabai Kolbászfesztivál: így lehet elkerülni a sorban állást, érkezzetek időben, tanácsolták a szervezők! A legkézenfekvőbb a főbejárat, ezt szépen feldíszítették, a lampionerdő láttán eltéveszthetetlen.

Csabai Kolbászfesztivál térkép
Csabai Kolbászfesztivál Fotó: www.csabaikolbaszfesztival.hu

Csabai Kolbászfesztivál: Így lehet elkerülni a sorban állást 

Akár a szélmalomtól is megközelíthető a fesztivál, itt is be tudnak jutni a látogatók. A Mokry-sátor mögötti bejáratot is javasolják, ugyanis kevesebben szoktak itt bemenni, illetve nem elhanyagolható az MBH színpad mögötti bejárat sem, ez egy új helyen van. Tehát hogy ha érkeznek, és látnak egy nagy színpadot hátulról, akkor jó helyen vannak. Vagyis onnan is be tudnak menni a CsabaParkba, a fesztivál területére. 

Százéves kolbásztöltő is előkerült a Százszorszép Művészeti Bázisóvoda galériaavatóján - galériával, videóval

A békéscsabai Százszorszép Művészeti Bázisóvodában „Hogy volt régen?” címmel galériamegnyitót ünnepeltek, ahol a gyermekek régi tárgyakon keresztül ismerkedhettek meg a falusi élet hagyományaival. A kolbászfesztivál apropóján még egy közel százéves kolbásztöltőt is bemutattak.

Őszi galéria megnyitó a Százszorszép Művészeti Bázisóvodában

Fotók: Beol.hu

Sütőtöksör mellé sült kolbász, így gyúrtak a középiskolások, egyetemisták - galériával, videóval

A kolbászillat a jövő nemzedékét is körbelengte a fesztiválon . A középiskolások és egyetemisták az ország számos pontjáról érkeztek, ezernyi csapat gyúrt a Csabai Kolbászfesztivál 2025 rendezvényén pénteken. Ismét bebizonyosodott, hogy ez a gyúrás az esemény egyik legvidámabb és legfontosabb versenye.

Diákok gyúrtak pénteken a Csabai Kolbászfesztiválon

Fotók: Bencsik Ádám, Kiss Zoltán

Két forgalmas útkereszteződés újul meg a 44-esen

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a 44-es főút szarvasi, városi szakaszán két forgalmas csomópont felújítását kezdi meg a következő hetekben. Hodálik Pál pogármester számolt be a részletekről.

Leáll a matricavásárlás, így tervezd az utadat!

Informatikai fejlesztés miatt a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.-nél átmenetileg nem lesz elérhető a matrica vásárlás. Mutatjuk, mikor nem tudsz e-matricát venni, ha útnak indulsz.

Családjával ünnepelt a kolbászkirály, a képviselő is gratulált Pallér Sándornak

Már akkor kolbászkirály lett, amikor el sem kezdődött a 28. Csabai Kolbászfesztivál. Pallér Sándort és a többi kilenc, kiemelt díjazottat is ünnepelte a szakma és a közönség a csütörtök esti megnyitón. A nemzetközi szárazkolbászverseny volt a fesztivál felvezető rendezvénye a minap.

Herczeg Tamás is gratulált a győztesnek. Fotó: Herczeg Tamás/Facebook

A Bagossy Brothers elvarázsolta a kolbászfesztivál közönséget: fotók, videó

Ha Csabai Kolbászfesztivál, akkor gasztronómia és jó koncertek. Csütörtökön este játszott a Bagossy Brothers Company.

Elstartolt csütörtökön az idei Csabai Kolbászfesztivál. Csütörtökön a gyerekek kezdték el a gyúróversenyeket, majd este a hivatalos megnyitót is megtartották, ahol díjakat is átadtak. A Csík zenekar koncertje után a népszerű Bagossy Brothers Company örök kedvenceire bulizhattak a gasztrobuli résztvevői.

Bagossy Brothers-koncert a kolbászfesztiválon

Fotók: Dinya Magdolna

Súlyos baleset Békésben: beszorult a sofőr az autóba

Rohantak a mentők és a tűzoltók.

 

