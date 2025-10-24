Sor nélkül kolbászolás? Lehetséges a Csabai Kolbászfesztiválon! - mutatjuk a térképet

Csabai Kolbászfesztivál: így lehet elkerülni a sorban állást, érkezzetek időben, tanácsolták a szervezők! A legkézenfekvőbb a főbejárat, ezt szépen feldíszítették, a lampionerdő láttán eltéveszthetetlen.

Csabai Kolbászfesztivál Fotó: www.csabaikolbaszfesztival.hu

Csabai Kolbászfesztivál: Így lehet elkerülni a sorban állást

Akár a szélmalomtól is megközelíthető a fesztivál, itt is be tudnak jutni a látogatók. A Mokry-sátor mögötti bejáratot is javasolják, ugyanis kevesebben szoktak itt bemenni, illetve nem elhanyagolható az MBH színpad mögötti bejárat sem, ez egy új helyen van. Tehát hogy ha érkeznek, és látnak egy nagy színpadot hátulról, akkor jó helyen vannak. Vagyis onnan is be tudnak menni a CsabaParkba, a fesztivál területére.

Százéves kolbásztöltő is előkerült a Százszorszép Művészeti Bázisóvoda galériaavatóján - galériával, videóval

A békéscsabai Százszorszép Művészeti Bázisóvodában „Hogy volt régen?” címmel galériamegnyitót ünnepeltek, ahol a gyermekek régi tárgyakon keresztül ismerkedhettek meg a falusi élet hagyományaival. A kolbászfesztivál apropóján még egy közel százéves kolbásztöltőt is bemutattak.