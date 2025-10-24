1 órája
Sütőtöksör mellé sült kolbász, így gyúrtak a középiskolások, egyetemisták - galériával, videóval
A kolbászillat a jövő nemzedékét is körbelengte a fesztiválon . A középiskolások és egyetemisták az ország számos pontjáról érkeztek, ezernyi csapat gyúrt a Csabai Kolbászfesztivál 2025 rendezvényén pénteken. Ismét bebizonyosodott, hogy ez a gyúrás az esemény egyik legvidámabb és legfontosabb versenye.
A CsabaParkban már pénteken kora reggel pezsgő hangulat fogadta a látogatókat a Csabai Kolbászfesztivál 2025 rendezvényén. Rengeteg diák, tanár, drukker és kíváncsi néző gyűlt össze, hogy részese legyen annak, hogyan válik a fokhagyma, a paprika, a só és a köménymag által a hús igazi csabai kolbásszá, a fiatalok keze alatt.
Nemcsak verseny, hanem a hagyományok továbbadása
Ahogy Prohászka Béla zsűrielnök fogalmazott, a diákgyúrás célja nemcsak a verseny, hanem a hagyományok továbbadása, az identitás megőrzése, és természetesen a közösségi élmény volt.
A Hurka Gyurka csapat Jaminát képviselte
Ezt hangsúlyozta Závogyán Magdolna kulturális államtitkár is a Csabai Kolbásztfesztivál 2025 zsűrizésénél is. Három szót emelt ki: hagyomány, közösség, érték. Ennek mentén gyúrt a Kolbászgirls csapat. Egyetemi évfolyamtársak jöttek össze a csabai bulira Budapesttől Pécsig. A Hurka Gyurka csapat Jaminát képviselte, három testvér, Bartolák Aliz, Annabella és Adrienn révén. Gyúrt a Békéscsabai Evangélikus Gimnázium csapata is B&B néven, Tacsi Dóri, 11. évfolyamos diák vezette a csapatot.
Sütőtöksört ittak a sült kolbászra a Csabai Kolbászfesztivál 2025 rendezvényén
Közben a hajnali eső után, az őszhöz képest kellemes időben folytatódott a külső területen is a fesztivál. Sokan álltak meg a Hrabal Sörözőnél. Orvos Miklós tulajdonos elmondta, a különleges ízekre is vevők a vásárlók, például ízlett a sütőtöksör.
Diákok gyúrtak pénteken a Csabai KolbászfesztiválonFotók: Bencsik Ádám, Kiss Zoltán
A szlovák főkonzul is ott volt a disznóvágás-bemutatón
A Csabai Kolbászklub sátránál újabb disznóvágás-bemutatókat tartottak pénteken. Megjelent itt Richárd Kmeť, Szlovákia békéscsabai főkonzulja is. Sokat beszélgettek a kolbászhagyományokról dr. Takács Árpáddal, Békés vármegye főispánjával, Kiszely Andrással, a békéscsabai szlovák önkormányzat elnökével és dr. Ambrus Zoltánnal, a kolbászfesztivál alapítójával.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
A fesztivál a koncertekről is szól
Csütörtökön este A Csík zenekar koncertje után a népszerű Bagossy Brothers Company örök kedvenceire bulizhattak a gasztrobuli résztvevői. A koncertek sora persze folytatódik: a teljesség igénye nélkül pénteken este a Beton.Hofi, utána a Bohemian Betyárs, majd a Parno Graszt foglalja el a színpadot. Szombaton a Follow the Flow és a Halott pénz, vasárnap pedig Nox és Desh szerepel a kínálatban.
Csík Zenekar-koncert a kolbászfesztiválonFotók: Dinya Magdolna
A Parno Graszt is fellépett a Csabai KolbászfesztiválonFotók: Kiss Zoltán
Százéves kolbásztöltő is előkerült a Százszorszép Művészeti Bázisóvoda galériaavatóján - galériával, videóval
Így lehet elkerülni a sorban állást a Csabai Kolbászfesztiválon