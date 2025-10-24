Sütőtöksör mellé sült kolbász, így gyúrtak a középiskolások, egyetemisták - galériával, videóval

A CsabaParkban már pénteken kora reggel pezsgő hangulat fogadta a látogatókat a Csabai Kolbászfesztivál 2025 rendezvényén. Rengeteg diák, tanár, drukker és kíváncsi néző gyűlt össze, hogy részese legyen annak, hogyan válik a fokhagyma, a paprika, a só és a köménymag által a hús igazi csabai kolbásszá, a fiatalok keze alatt.

Pénteken a középiskolások és az egyetemisták gyútrtak a Csabai Kolbászfesztivál 2025 rendezvényén.Fotó: Bencsik Ádám

Nemcsak verseny, hanem a hagyományok továbbadása

Ahogy Prohászka Béla zsűrielnök fogalmazott, a diákgyúrás célja nemcsak a verseny, hanem a hagyományok továbbadása, az identitás megőrzése, és természetesen a közösségi élmény volt.

A Hurka Gyurka csapat Jaminát képviselte

Ezt hangsúlyozta Závogyán Magdolna kulturális államtitkár is a Csabai Kolbásztfesztivál 2025 zsűrizésénél is. Három szót emelt ki: hagyomány, közösség, érték. Ennek mentén gyúrt a Kolbászgirls csapat. Egyetemi évfolyamtársak jöttek össze a csabai bulira Budapesttől Pécsig. A Hurka Gyurka csapat Jaminát képviselte, három testvér, Bartolák Aliz, Annabella és Adrienn révén. Gyúrt a Békéscsabai Evangélikus Gimnázium csapata is B&B néven, Tacsi Dóri, 11. évfolyamos diák vezette a csapatot.

Závogyán Magdolna államtitkár is zsűrizett. Fotó: Kiss Zoltán

Sütőtöksört ittak a sült kolbászra a Csabai Kolbászfesztivál 2025 rendezvényén

Közben a hajnali eső után, az őszhöz képest kellemes időben folytatódott a külső területen is a fesztivál. Sokan álltak meg a Hrabal Sörözőnél. Orvos Miklós tulajdonos elmondta, a különleges ízekre is vevők a vásárlók, például ízlett a sütőtöksör.