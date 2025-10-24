október 24., péntek

Salamon névnap

12°
+23
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csabai Kolbászfesztivál

3 órája

Sütőtöksör mellé sült kolbász, így gyúrtak a középiskolások, egyetemisták - galériával, videóval

Címkék#beol videó#verseny hagyomány#diák#csabai kolbászfesztivál#buli#tanár

A kolbászillat a jövő nemzedékét is körbelengte a fesztiválon . A középiskolások és egyetemisták az ország számos pontjáról érkeztek, ezernyi csapat gyúrt a Csabai Kolbászfesztivál 2025 rendezvényén pénteken. Ismét bebizonyosodott, hogy ez a gyúrás az esemény egyik legvidámabb és legfontosabb versenye.

Beol.hu

A CsabaParkban már pénteken kora reggel pezsgő hangulat fogadta a látogatókat a Csabai Kolbászfesztivál 2025 rendezvényén. Rengeteg diák, tanár, drukker és kíváncsi néző gyűlt össze, hogy részese legyen annak, hogyan válik a fokhagyma, a paprika, a só és a köménymag által a hús igazi csabai kolbásszá, a fiatalok keze alatt.

Nagyot alkottak a Csabai Kolbászfesztivál 2025 rendezvényén
Pénteken a középiskolások és az egyetemisták gyútrtak a Csabai Kolbászfesztivál 2025 rendezvényén.Fotó: Bencsik Ádám  

Nemcsak verseny, hanem a hagyományok továbbadása

Ahogy Prohászka Béla zsűrielnök fogalmazott, a diákgyúrás célja nemcsak a verseny, hanem a hagyományok továbbadása, az identitás megőrzése, és természetesen a közösségi élmény volt.

A Hurka Gyurka csapat Jaminát képviselte

Ezt hangsúlyozta Závogyán Magdolna kulturális államtitkár is a Csabai Kolbásztfesztivál 2025 zsűrizésénél is. Három szót emelt ki: hagyomány, közösség, érték. Ennek mentén gyúrt a Kolbászgirls csapat. Egyetemi évfolyamtársak jöttek össze a csabai bulira Budapesttől Pécsig. A Hurka Gyurka csapat Jaminát képviselte, három testvér, Bartolák Aliz, Annabella és Adrienn révén. Gyúrt a Békéscsabai Evangélikus Gimnázium csapata is B&B néven, Tacsi Dóri, 11. évfolyamos diák vezette a csapatot.

Závogyán Magdolna zsűrizés kolbászfesztivál
Závogyán Magdolna államtitkár is zsűrizett. Fotó: Kiss Zoltán

Sütőtöksört ittak a sült kolbászra a Csabai Kolbászfesztivál 2025 rendezvényén

Közben a hajnali eső után, az őszhöz képest kellemes időben folytatódott a külső területen is a fesztivál. Sokan álltak meg a Hrabal Sörözőnél. Orvos Miklós tulajdonos elmondta, a különleges ízekre is vevők a vásárlók, például ízlett a sütőtöksör.

Diákok gyúrtak pénteken a Csabai Kolbászfesztiválon

Fotók: Bencsik Ádám, Kiss Zoltán

A szlovák főkonzul is ott volt a disznóvágás-bemutatón  

A Csabai Kolbászklub sátránál újabb disznóvágás-bemutatókat tartottak pénteken. Megjelent itt Richárd Kmeť, Szlovákia békéscsabai főkonzulja is. Sokat beszélgettek a kolbászhagyományokról dr. Takács Árpáddal, Békés vármegye főispánjával, Kiszely Andrással, a békéscsabai szlovák önkormányzat elnökével és dr. Ambrus Zoltánnal, a kolbászfesztivál alapítójával.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

A fesztivál a koncertekről is szól

Csütörtökön este A Csík zenekar koncertje után a népszerű Bagossy Brothers Company örök kedvenceire bulizhattak a gasztrobuli résztvevői. A koncertek sora persze folytatódik: a teljesség igénye nélkül pénteken este a Beton.Hofi, utána a Bohemian Betyárs, majd a Parno Graszt foglalja el a színpadot. Szombaton a Follow the Flow és a Halott pénz, vasárnap pedig Nox és Desh szerepel a kínálatban.

Csík Zenekar-koncert a kolbászfesztiválon

Fotók: Dinya Magdolna

A Parno Graszt is fellépett a Csabai Kolbászfesztiválon

Fotók: Kiss Zoltán

 


 

 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu