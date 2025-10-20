Ennyi sztár még sosem járt a kolbászfesztiválon: egy cikkben minden, ami a négy nap alatt ránk vár

A Csabai Kolbászfesztivál 2025 kolbásztöltő versenyei minden évben tartogatnak valami újdonságot, így lesz ez idén is, október 26-án olyan gyúróverseny lesz, amilyen még sosem volt a fesztivál történetében. Ugyanakkor a hagyományos gyúróversenyek sem hiányoznak a programból, és természetesen lesz töltöttkáposzta-készítő verseny is.

Csabai Kolbászfesztivál 2025: a hagyományokat is őrzik a programokkal Fotó: Csabai Kolbászfesztivál

Csütörtök: a legkisebbek gyúrnak, majd koncertek egész sora jön

Október 23-án, csütörtökön délelőtt 10-től az óvodások és általános iskolások gyúrnak, veszik kézbe a kolbásztöltőt. A legkisebbek megismerkednek a csabai kolbászkészítés hagyományával – bár többen már sokadszorra indulnak –, miközben vidám légkörben versenyeznek.

Míg a Mokry-sátorban az óvodások és az általános iskolások gyúrnak, addig Tóbiás és Balambér közlekedési kalandokat él át, és már 10 órától szórakoztatja a közönséget Dj. Hlásznyik. Este sokak nagy kedvence, a Csík Zenekar koncertezik. Aztán jön a Bagossy Brothers Company, Rakonczai Imre & The Blue Piano Band, végül Dj. BéGé. A Munkácsy Arénában 19 órától D. Session, Krisz Rudi a sorrend, majd következik az Emlékek éjszakája. Az MBH Színpadon 17 órakor az idei, II. Utcazene Fesztivál győztese, a Skorka Blue lép színpadra, 19 órakor érkezik Edgar, majd Dj. Hlásznyik. A Liberty Stage-n 11 órától Daytime Party, miként minden nap.

Péntek: a középiskolások és egyetemisták nagy napja, és ekkor is jönnek a sztárok

Október 24-én, pénteken a középiskolások és egyetemisták versenyeznek a legjobb kolbászkészítő címért. Ez a verseny évek óta népszerű a fiatalok körében, ahol nemcsak a gasztronómiai tudásukat, hanem közösségépítési képességeiket is megmutathatják a CsabaPark Mokry-sátrában.

A középiskolások, egyetemisták gyúrása is mindig nagyon népszerű. Fotó: Beol-archívum

Az esti szórakoztató programok sztárok egész sorát hozzák, koncertezik többek között a Beton.Hofi, a Bohemian Betyars és a Parno Graszt. A Munkácsy Arénában 19. 30-tól Cypo Circus X Szirota Jennifer, aztán Dánielfy és Fergeteg Party. Az MBH Színpadon lesz többek között Lackás Akusztik, Budai House Clique, George Jr., majd érkezik Dj. Guli. A Csabai Kolbászklub sátránál, mint a négy nap alatt disznóvágás-bemutatót tartanak, csütörtökön és vasárnap délelőtt 11-től, csütörtökön és pénteken 11 és 14 órától.



A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Szombat: a fesztivál legnagyobb attrakciója, ekkor jön a Halott Pénz is

Október 25-e, a szombati nap lesz az, ahol mindenki gyúr, aki él és mozog, a hazaiak mellett rengeteg külföldi csapat is tölti a kolbászt. A nemzetközi kolbászgyúró versenyen számos ország képviselői vesznek részt, hogy megmérettessék magukat a csabai kolbászkészítés mesterségében.