október 20., hétfő

Vendel névnap

15°
+14
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyúróversenyek, koncertek

1 órája

Ennyi sztár még sosem járt a kolbászfesztiválon: egy cikkben minden, ami a négy nap alatt ránk vár

Címkék#Csabai Kolbászfesztivál 2025#attrakció#hagyomány#program

Fellépők egész sora érkezik és koncertezik az idei, 28. fesztiválon október 23-26. között a CsabaParkban. Négy napon át pedig folyamatosan megy a kolbászgyúrás a Csabai Kolbászfesztivál 2025 keretében.

Nyemcsok László

A Csabai Kolbászfesztivál 2025 kolbásztöltő versenyei minden évben tartogatnak valami újdonságot, így lesz ez idén is, október 26-án olyan gyúróverseny lesz, amilyen még sosem volt a fesztivál történetében. Ugyanakkor a hagyományos gyúróversenyek sem hiányoznak a programból, és természetesen lesz töltöttkáposzta-készítő verseny is.

Csabai Kolbászfesztivál 2025: számos programmal várják az érdeklődőket
Csabai Kolbászfesztivál 2025: a hagyományokat is őrzik a programokkal Fotó: Csabai Kolbászfesztivál

Csütörtök: a legkisebbek gyúrnak, majd koncertek egész sora jön

Október 23-án, csütörtökön délelőtt 10-től az óvodások és általános iskolások gyúrnak, veszik kézbe a kolbásztöltőt. A legkisebbek megismerkednek a csabai kolbászkészítés hagyományával – bár többen már sokadszorra indulnak –, miközben vidám légkörben versenyeznek.

Míg a Mokry-sátorban az óvodások és az általános iskolások gyúrnak, addig Tóbiás és Balambér közlekedési kalandokat él át, és már 10 órától szórakoztatja a közönséget Dj. Hlásznyik. Este sokak nagy kedvence, a Csík Zenekar koncertezik. Aztán jön a Bagossy Brothers Company, Rakonczai Imre & The Blue Piano Band, végül Dj. BéGé. A Munkácsy Arénában 19 órától D. Session, Krisz Rudi a sorrend, majd következik az Emlékek éjszakája. Az MBH Színpadon 17 órakor az idei, II. Utcazene Fesztivál győztese, a Skorka Blue lép színpadra, 19 órakor érkezik Edgar, majd Dj. Hlásznyik. A Liberty Stage-n 11 órától Daytime Party, miként minden nap.

Péntek: a középiskolások és egyetemisták nagy napja, és ekkor is jönnek a sztárok

Október 24-én, pénteken a középiskolások és egyetemisták versenyeznek a legjobb kolbászkészítő címért. Ez a verseny évek óta népszerű a fiatalok körében, ahol nemcsak a gasztronómiai tudásukat, hanem közösségépítési képességeiket is megmutathatják a CsabaPark Mokry-sátrában.

középiskolások, egyetemisták gyúrása a csabai kolbászfesztiválon
A középiskolások, egyetemisták gyúrása is mindig nagyon népszerű. Fotó: Beol-archívum

Az esti szórakoztató programok sztárok egész sorát hozzák, koncertezik többek között a Beton.Hofi, a Bohemian Betyars és a Parno Graszt. A Munkácsy Arénában 19. 30-tól Cypo Circus X Szirota Jennifer, aztán Dánielfy és Fergeteg Party. Az MBH Színpadon lesz többek között Lackás Akusztik, Budai House Clique, George Jr., majd érkezik Dj. Guli.  A Csabai Kolbászklub sátránál, mint a négy nap alatt disznóvágás-bemutatót tartanak, csütörtökön és vasárnap délelőtt 11-től, csütörtökön és pénteken 11 és 14 órától.


https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Szombat: a fesztivál legnagyobb attrakciója, ekkor jön a Halott Pénz is

Október 25-e, a szombati nap lesz az, ahol mindenki gyúr, aki él és mozog, a hazaiak mellett rengeteg külföldi csapat is tölti a kolbászt. A nemzetközi kolbászgyúró versenyen számos ország képviselői vesznek részt, hogy megmérettessék magukat a csabai kolbászkészítés mesterségében.

Amikor a Mokry-sátorban 12 órakor mindenki elkészül a kolbásszal, érkezik a 3+2 Zenekar. Minden fellépőt szinte lehetetlen felsorolni, így egy kis ízelítő még a Mokry-programból: Taryn – Charles Britain’s Got Talent, Follow The Flow, Halott Pénz, LagziFeszt Dj. Lennarddal. A Munkácsy Aréna kínálata: Mediterrán Zenekar, Fásy Ádám és a Gipsy Kings, Tárkány Művek, Szalonna és Bandája, Kacaj, Sterbinszky X Mynea. Az MBH Színpadon 17 órától Nigel Stately Sahan.  

Vasárnap: Cégek Csatája, Alma, Nox, Desh és Regán Lili a Csabai Kolbászfesztivál 2025 keretében

Október 26-án, vasárnap a „Nemzetközi Kolbászgyúró Verseny 2.0 – Cégek Csatája” elnevezésű kolbászkészítő versenyt kizárólag vállalati csapatoknak hirdették meg. Ilyen verseny még nem volt a kolbászfesztivál történetében. A Cégek Csatája mellett október 26-án tartják a töltöttkáposzta-főző versenyt is.

A vasárnap is bővelkedik sztárfellépőkben a Mokry-sátorban, egy kis kedvcsináló: Alma Együttes, Nox, Desh és Regán Lili. 

A Cégek Csatáját a Munkácsy Arénában tartják, 10-től már játszik a Thomassy Party Band, este tíztől K-OSZ Disco Dj. Cobyval. A MBH Színpadnál rendezik meg a töltöttkáposzta-főző versenyt, reggel 9-től játszik a SantaFe, aztán érkezik majd Tobenzo és Dj. Hlásznyik is.

Már látszódik az is, hogy milyen lesz az idő

A szabadtéri rendezvényeknél mindig fontos kérdés, hogy milyen idő várható. Utánajártunk, hogy mit jósolnak a meteorológusok.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu