Ennyi sztár még sosem járt a kolbászfesztiválon: egy cikkben minden, ami a négy nap alatt ránk vár
Fellépők egész sora érkezik és koncertezik az idei, 28. fesztiválon október 23-26. között a CsabaParkban. Négy napon át pedig folyamatosan megy a kolbászgyúrás a Csabai Kolbászfesztivál 2025 keretében.
A Csabai Kolbászfesztivál 2025 kolbásztöltő versenyei minden évben tartogatnak valami újdonságot, így lesz ez idén is, október 26-án olyan gyúróverseny lesz, amilyen még sosem volt a fesztivál történetében. Ugyanakkor a hagyományos gyúróversenyek sem hiányoznak a programból, és természetesen lesz töltöttkáposzta-készítő verseny is.
Csütörtök: a legkisebbek gyúrnak, majd koncertek egész sora jön
Október 23-án, csütörtökön délelőtt 10-től az óvodások és általános iskolások gyúrnak, veszik kézbe a kolbásztöltőt. A legkisebbek megismerkednek a csabai kolbászkészítés hagyományával – bár többen már sokadszorra indulnak –, miközben vidám légkörben versenyeznek.
Míg a Mokry-sátorban az óvodások és az általános iskolások gyúrnak, addig Tóbiás és Balambér közlekedési kalandokat él át, és már 10 órától szórakoztatja a közönséget Dj. Hlásznyik. Este sokak nagy kedvence, a Csík Zenekar koncertezik. Aztán jön a Bagossy Brothers Company, Rakonczai Imre & The Blue Piano Band, végül Dj. BéGé. A Munkácsy Arénában 19 órától D. Session, Krisz Rudi a sorrend, majd következik az Emlékek éjszakája. Az MBH Színpadon 17 órakor az idei, II. Utcazene Fesztivál győztese, a Skorka Blue lép színpadra, 19 órakor érkezik Edgar, majd Dj. Hlásznyik. A Liberty Stage-n 11 órától Daytime Party, miként minden nap.
Péntek: a középiskolások és egyetemisták nagy napja, és ekkor is jönnek a sztárok
Október 24-én, pénteken a középiskolások és egyetemisták versenyeznek a legjobb kolbászkészítő címért. Ez a verseny évek óta népszerű a fiatalok körében, ahol nemcsak a gasztronómiai tudásukat, hanem közösségépítési képességeiket is megmutathatják a CsabaPark Mokry-sátrában.
Az esti szórakoztató programok sztárok egész sorát hozzák, koncertezik többek között a Beton.Hofi, a Bohemian Betyars és a Parno Graszt. A Munkácsy Arénában 19. 30-tól Cypo Circus X Szirota Jennifer, aztán Dánielfy és Fergeteg Party. Az MBH Színpadon lesz többek között Lackás Akusztik, Budai House Clique, George Jr., majd érkezik Dj. Guli. A Csabai Kolbászklub sátránál, mint a négy nap alatt disznóvágás-bemutatót tartanak, csütörtökön és vasárnap délelőtt 11-től, csütörtökön és pénteken 11 és 14 órától.
Szombat: a fesztivál legnagyobb attrakciója, ekkor jön a Halott Pénz is
Október 25-e, a szombati nap lesz az, ahol mindenki gyúr, aki él és mozog, a hazaiak mellett rengeteg külföldi csapat is tölti a kolbászt. A nemzetközi kolbászgyúró versenyen számos ország képviselői vesznek részt, hogy megmérettessék magukat a csabai kolbászkészítés mesterségében.
Amikor a Mokry-sátorban 12 órakor mindenki elkészül a kolbásszal, érkezik a 3+2 Zenekar. Minden fellépőt szinte lehetetlen felsorolni, így egy kis ízelítő még a Mokry-programból: Taryn – Charles Britain’s Got Talent, Follow The Flow, Halott Pénz, LagziFeszt Dj. Lennarddal. A Munkácsy Aréna kínálata: Mediterrán Zenekar, Fásy Ádám és a Gipsy Kings, Tárkány Művek, Szalonna és Bandája, Kacaj, Sterbinszky X Mynea. Az MBH Színpadon 17 órától Nigel Stately Sahan.
Vasárnap: Cégek Csatája, Alma, Nox, Desh és Regán Lili a Csabai Kolbászfesztivál 2025 keretében
Október 26-án, vasárnap a „Nemzetközi Kolbászgyúró Verseny 2.0 – Cégek Csatája” elnevezésű kolbászkészítő versenyt kizárólag vállalati csapatoknak hirdették meg. Ilyen verseny még nem volt a kolbászfesztivál történetében. A Cégek Csatája mellett október 26-án tartják a töltöttkáposzta-főző versenyt is.
A vasárnap is bővelkedik sztárfellépőkben a Mokry-sátorban, egy kis kedvcsináló: Alma Együttes, Nox, Desh és Regán Lili.
A Cégek Csatáját a Munkácsy Arénában tartják, 10-től már játszik a Thomassy Party Band, este tíztől K-OSZ Disco Dj. Cobyval. A MBH Színpadnál rendezik meg a töltöttkáposzta-főző versenyt, reggel 9-től játszik a SantaFe, aztán érkezik majd Tobenzo és Dj. Hlásznyik is.
A szabadtéri rendezvényeknél mindig fontos kérdés, hogy milyen idő várható. Utánajártunk, hogy mit jósolnak a meteorológusok.
