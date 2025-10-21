Készülsz a kolbászfesztiválra? Így tudsz eljutni vagy parkolni: minden infó egy cikkben a közlekedésről

• a Csabai Rendezvénypajtával szemközti kijelölt füves parkolóban, GPS koordináta: 46.6786583, 21.1236653,

• a városi sportcsarnok környékén.

A távolabbi utcákban történő parkolás ingyenes. A kolbászfesztivál egész területére engedély, parkolókártya nélkül járművel behajtani tilos! Őrzött kerékpártárolásra a rendezvényen nincsen lehetőség!

A parkolóbérlet ára a négy napra 5000 forint, a napi parkolójegy 1500 forint.

Hogy lehet kijutni taxival?

A helyszín taxival is elérhető, a telefonszámok a következők: +36 66 444 555, +36 66 444 444, +36 66 444 888. Útlezárás a fesztivál miatt, ideje alatt nem lesz, de jóval nagyobb forgalomra lehet számítani a Gyulai úton és a Körte soron is.

Mi lesz a program?

Fellépők egész sora érkezik és koncertezik az idei, 28. fesztiválon október 23-26. között a CsabaParkban. Négy napon át pedig folyamatosan megy a kolbászgyúrás a Csabai Kolbászfesztivál 2025 keretében.