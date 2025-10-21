október 21., kedd

Orsolya névnap

15°
+16
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Érdemes tudni

37 perce

Készülsz a kolbászfesztiválra? Így tudsz eljutni vagy parkolni: minden infó egy cikkben a közlekedésről

Címkék#Csabai Kolbászfesztivál 2025#parkolás#információ#menetrend

A fesztivál helyszínének pontos címe: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 61/2., CsabaPark. A Csabai Kolbászfesztivál 2025 GPS-koordinátája: 46.6782983, 21.1189239.

Nyemcsok László

A Csabai Kolbászfesztivál 2025-ös felvonása már pár nap múlve elkezdődik, mutatjuk a közlekedési lehetőségeket a tízezreket megmozgató rendezvényen.

parkolás a csabai kolbászfesztivál 2025-ös rendezvényén
A Csabai Kolbászfesztivál 2025-ös rendezvényen az autóbuszos közlekedésnek és a parkolásnak is nagy szerepe van, már elkerítették a parkolókat. Fotó: Dinya Magdolna

Autóbusz-menetrend

  • 3-as helyijárat: autóbusz-állomásról/vasútállomásról (OBI oldala) - Iskolacentrum, sportcsarnok leszállóhelyek felé
  • 7F helyijárat: autóbusz-állomásról/vasútállomásról (állomás oldala) - Iskolacentrum, Gyulai út, Körte sor leszállóhelyek felé
  • 8, 8A helyijárat: autóbusz-állomásról/vasútállomásról (állomás oldala) - sportcsarnok, Iskolacentrum leszállóhelyek felé
  • 5-ös helyközi járat: autóbusz-állomás 6-os peronjáról - Iskolacentrum, Gyulai út, Körte sor leszállóhelyek felé

További információ: https://menetrendek.hu/ weboldalon

Fesztiváltranszfer

  • Békéscsaba-Gyula-Békéscsaba: a CsabaPark előtti buszmegálló Gyulai út 61/2
  • Gyula-Békéscsaba-Gyula: Fénycenter Buszpályaudvar Kossuth Lajos tér 27.
  • Békéscsaba-Békés: Polgármesteri Hivatal, Petőfi utca

Csütörtök

  • Gyuláról-Békéscsabára:  8.30 - 19.30 - 20.30 - 21.30
  • Békéscsabáról-Gyulára: 19.00 - 20:00 - 21.00 - 22.00 - 23.00 - 00.00 - 01.00

Péntek

  • Gyuláról-Békéscsabára: 19.30 - 20.30 - 21.30 - 22.30 - 23.30 - 00.30
  • Békéscsabáról-Gyulára: 21.00 - 22.00 - 23.00 - 00.00 - 01.00 - 02.00 - 03.20

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Szombat

  • Gyuláról-Békéscsabára: 08.30 - 09.30  - 15.30 - 16.30 - 17.30 - 18.30 - 19.30 - 20.30 - 22.30 - 23.30 - 00.30
  • Békéscsabáról-Gyulára: 09.00 - 10.00 - 16.00 - 17.00 - 18.00 - 19.00 - 20.00 - 21.00 - 23.00 - 00.00 - 01.00 - 02.00 - 03.20
  • Békéscsabáról-Békésre: 00.00 - 01.00 - 02.00 - 03.00

Vasárnap

  • Gyuláról-Békéscsabára: 16.30 - 17.30 - 18.30 - 19.30 - 20.30
  • Békéscsabáról-Gyulára: 17.00 - 18.00 - 19.00 - 20.00 - 21.00 - 22.00 - 23.00 - 00.00 - 01.00 - 02.20
  • Békéscsabáról-Békésre: 23.00 - 00.00 - 01.00 - 02.20

Ár: 1000 Ft/fő/út

Parkolás a Csabai Kolbászfesztivál 2025 rendezvényen

Parkolni a fesztivál közvetlen környezetében az alábbi fizető parkolókban van lehetőség:

• az ÁNTSZ udvarán, kirárólag az árus résztvevők részére,

• a Csabai Rendezvénypajtával szemközti kijelölt füves parkolóban, GPS koordináta: 46.6786583, 21.1236653,

• a  városi sportcsarnok környékén.

A távolabbi utcákban történő parkolás ingyenes. A kolbászfesztivál egész területére engedély, parkolókártya nélkül járművel behajtani tilos! Őrzött kerékpártárolásra a rendezvényen nincsen lehetőség!

A parkolóbérlet ára a négy napra 5000 forint, a napi parkolójegy 1500 forint. 

Hogy lehet kijutni taxival?

A helyszín taxival is elérhető, a telefonszámok a következők: +36 66 444 555, +36 66 444 444, +36 66 444 888. Útlezárás a fesztivál miatt, ideje alatt nem lesz, de jóval nagyobb forgalomra lehet számítani a Gyulai úton és a Körte soron is.

Mi lesz a program?

Fellépők egész sora érkezik és koncertezik az idei, 28. fesztiválon október 23-26. között a CsabaParkban. Négy napon át pedig folyamatosan megy a kolbászgyúrás a Csabai Kolbászfesztivál 2025 keretében.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu