Készülsz a kolbászfesztiválra? Így tudsz eljutni vagy parkolni: minden infó egy cikkben a közlekedésről
A fesztivál helyszínének pontos címe: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 61/2., CsabaPark. A Csabai Kolbászfesztivál 2025 GPS-koordinátája: 46.6782983, 21.1189239.
A Csabai Kolbászfesztivál 2025-ös felvonása már pár nap múlve elkezdődik, mutatjuk a közlekedési lehetőségeket a tízezreket megmozgató rendezvényen.
Autóbusz-menetrend
- 3-as helyijárat: autóbusz-állomásról/vasútállomásról (OBI oldala) - Iskolacentrum, sportcsarnok leszállóhelyek felé
- 7F helyijárat: autóbusz-állomásról/vasútállomásról (állomás oldala) - Iskolacentrum, Gyulai út, Körte sor leszállóhelyek felé
- 8, 8A helyijárat: autóbusz-állomásról/vasútállomásról (állomás oldala) - sportcsarnok, Iskolacentrum leszállóhelyek felé
- 5-ös helyközi járat: autóbusz-állomás 6-os peronjáról - Iskolacentrum, Gyulai út, Körte sor leszállóhelyek felé
További információ: https://menetrendek.hu/ weboldalon
Fesztiváltranszfer
- Békéscsaba-Gyula-Békéscsaba: a CsabaPark előtti buszmegálló Gyulai út 61/2
- Gyula-Békéscsaba-Gyula: Fénycenter Buszpályaudvar Kossuth Lajos tér 27.
- Békéscsaba-Békés: Polgármesteri Hivatal, Petőfi utca
Csütörtök
- Gyuláról-Békéscsabára: 8.30 - 19.30 - 20.30 - 21.30
- Békéscsabáról-Gyulára: 19.00 - 20:00 - 21.00 - 22.00 - 23.00 - 00.00 - 01.00
Péntek
- Gyuláról-Békéscsabára: 19.30 - 20.30 - 21.30 - 22.30 - 23.30 - 00.30
- Békéscsabáról-Gyulára: 21.00 - 22.00 - 23.00 - 00.00 - 01.00 - 02.00 - 03.20
Szombat
- Gyuláról-Békéscsabára: 08.30 - 09.30 - 15.30 - 16.30 - 17.30 - 18.30 - 19.30 - 20.30 - 22.30 - 23.30 - 00.30
- Békéscsabáról-Gyulára: 09.00 - 10.00 - 16.00 - 17.00 - 18.00 - 19.00 - 20.00 - 21.00 - 23.00 - 00.00 - 01.00 - 02.00 - 03.20
- Békéscsabáról-Békésre: 00.00 - 01.00 - 02.00 - 03.00
Vasárnap
- Gyuláról-Békéscsabára: 16.30 - 17.30 - 18.30 - 19.30 - 20.30
- Békéscsabáról-Gyulára: 17.00 - 18.00 - 19.00 - 20.00 - 21.00 - 22.00 - 23.00 - 00.00 - 01.00 - 02.20
- Békéscsabáról-Békésre: 23.00 - 00.00 - 01.00 - 02.20
Ár: 1000 Ft/fő/út
Parkolás a Csabai Kolbászfesztivál 2025 rendezvényen
Parkolni a fesztivál közvetlen környezetében az alábbi fizető parkolókban van lehetőség:
• az ÁNTSZ udvarán, kirárólag az árus résztvevők részére,
• a Csabai Rendezvénypajtával szemközti kijelölt füves parkolóban, GPS koordináta: 46.6786583, 21.1236653,
• a városi sportcsarnok környékén.
A távolabbi utcákban történő parkolás ingyenes. A kolbászfesztivál egész területére engedély, parkolókártya nélkül járművel behajtani tilos! Őrzött kerékpártárolásra a rendezvényen nincsen lehetőség!
A parkolóbérlet ára a négy napra 5000 forint, a napi parkolójegy 1500 forint.
Hogy lehet kijutni taxival?
A helyszín taxival is elérhető, a telefonszámok a következők: +36 66 444 555, +36 66 444 444, +36 66 444 888. Útlezárás a fesztivál miatt, ideje alatt nem lesz, de jóval nagyobb forgalomra lehet számítani a Gyulai úton és a Körte soron is.
Mi lesz a program?
Fellépők egész sora érkezik és koncertezik az idei, 28. fesztiválon október 23-26. között a CsabaParkban. Négy napon át pedig folyamatosan megy a kolbászgyúrás a Csabai Kolbászfesztivál 2025 keretében.
