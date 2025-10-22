A kolbászfesztivál készen áll a csütörtöki startra

Már pakolják be a gyúróhelyeket asztalokkal, padokkal, hogy a csütörtöki, 10 órai kezdésre minden rendben, a helyén legyen a Csabai Kolbászfesztivál 2025 rendezvényén. Szerdán reggel már a vendéglősök is építették, szépítették pavilonjaikat, rakták be az árut, és természetesen a kolbászfesztivál főútján fent van a színes lampionerdő.

Az utolsó simításokat végzik a Csabai Kolbászfesztivál 2025 rendezvényén. Fotó: Bencsik Ádám

A cél most is a hagyományok őrzése, átörökítése

Hégely Sándor fesztiváligazgató elmondta, a motiváció és az a fajta akarat, hogy évről évre jobban sikerüljön a fesztivál, minden esztendőben erősebb, így van ez idén is. A rendezvény célja most is a hagyományok őrzése, átörökítése.

– Küldetésünknek tekintjük, hogy alapjaiban ugyanolyan maradjon a fesztivál, mint régen – hangsúlyozta Hégely Sándor. – Ha valaki ideérkezik, kapjon egy esszenciát abból, hogy hogyan élünk, hogyan érezzük jól magunkat, milyen nálunk egy ünnep, milyen egy disznóvágás. Mindig csiszolunk egy kicsit a fesztiválon, de a lényeg ugyanaz marad. Ha valaki például húsz év után jön most újra, a főbb dolgokat ugyanúgy találja majd, ugyanazokkal az illatokkal, hangulattal.

Kolbászkirályoktól is lehet tanulni a Csabai Kolbászfesztivál 2025 rendezvényén

A Csabai Kolbászklub sátra is startra kész, csütörtökön 11 órakor tartják az első disznóvágás-bemutatót, a Juhász család tagjai révén. Több kolbászkirály, valamint kolbászkirálynő is van köztük, tehát, ha valakitől lehet tanulni, ők azok. Természetesen a koncerthelyszíneken is zajlanak a különböző beállítások, hangolások, hogy a közönségnek maximális élményben legyen része.

Mindent hoztak, ami disznótoros

A vendéglátósok elmondták, mindent hoztak, ami disznótoros, kolbásztól és hurkától a cigánkáig, töltött káposztáig. Már készülnek a csütörtöki nyitónapra az óvodások és általános iskolások is, akiknek a gyúróversenye 10 órakor kezdődik. Este pedig többek között fellép a Csík Zenekar és a Bagossy Brothers Company. De a négy nap alatt igazi sztárparádéra kell készülni, számos nagy fellépőt köszönthetünk Békéscsabán. Aki pedig ki szeretne jutni, de nem tudja, hogy oldja meg a parkolást, azok számára összegyűjtöttük, mik a lehetőségek – nehogy emiatt ne jusson ki!