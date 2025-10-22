október 22., szerda

Utolsó simítások

1 órája

A kolbászfesztivál készen áll a csütörtöki startra

Címkék#Csabai Kolbászfesztivál#START#hagyomány#Csabai Kolbászklub

Az utolsó simításokat végzik már a fesztivál helyszínén, a CsabaParkban. A város legnagyobb házibulija, a Csabai Kolbászfesztivál 2025 október 23-án, csütörtökön kezdődik.

Nyemcsok László

Már pakolják be a gyúróhelyeket asztalokkal, padokkal, hogy a csütörtöki, 10 órai kezdésre minden rendben, a helyén legyen a Csabai Kolbászfesztivál 2025 rendezvényén. Szerdán reggel már a vendéglősök is építették, szépítették pavilonjaikat, rakták be az árut, és természetesen a kolbászfesztivál főútján fent van a színes lampionerdő.

Csabai Kolbászfesztivál 2025: utolsó simítások
Az utolsó simításokat végzik a Csabai Kolbászfesztivál 2025 rendezvényén. Fotó: Bencsik Ádám 

A cél most is a hagyományok őrzése, átörökítése

Hégely Sándor fesztiváligazgató elmondta, a motiváció és az a fajta akarat, hogy évről évre jobban sikerüljön a fesztivál, minden esztendőben erősebb, így van ez idén is. A rendezvény célja most is a hagyományok őrzése, átörökítése.

– Küldetésünknek tekintjük, hogy alapjaiban ugyanolyan maradjon a fesztivál, mint régen – hangsúlyozta Hégely Sándor. – Ha valaki ideérkezik, kapjon egy esszenciát abból, hogy hogyan élünk, hogyan érezzük jól magunkat, milyen nálunk egy ünnep, milyen egy disznóvágás. Mindig csiszolunk egy kicsit a fesztiválon, de a lényeg ugyanaz marad. Ha valaki például húsz év után jön most újra, a főbb dolgokat ugyanúgy találja majd, ugyanazokkal az illatokkal, hangulattal.

Kolbászkirályoktól is lehet tanulni a Csabai Kolbászfesztivál 2025 rendezvényén

A Csabai Kolbászklub sátra is startra kész, csütörtökön 11 órakor tartják az első disznóvágás-bemutatót, a Juhász család tagjai révén. Több kolbászkirály, valamint kolbászkirálynő is van köztük, tehát, ha valakitől lehet tanulni, ők azok. Természetesen a koncerthelyszíneken is zajlanak a különböző beállítások, hangolások, hogy a közönségnek maximális élményben legyen része.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Mindent hoztak, ami disznótoros

A vendéglátósok elmondták, mindent hoztak, ami disznótoros, kolbásztól és hurkától a cigánkáig, töltött káposztáig. Már készülnek a csütörtöki nyitónapra az óvodások és általános iskolások is, akiknek a gyúróversenye 10 órakor kezdődik. Este pedig többek között fellép a Csík Zenekar és a Bagossy Brothers Company. De a négy nap alatt igazi sztárparádéra kell készülni, számos nagy fellépőt köszönthetünk Békéscsabán. Aki pedig ki szeretne jutni, de nem tudja, hogy oldja meg a parkolást, azok számára összegyűjtöttük, mik a lehetőségek – nehogy emiatt ne jusson ki!

 

 

