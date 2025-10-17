október 17., péntek

Kolbászkirály

1 órája

A hetedik érzék és a szeretetkolbász: így lett a Csabai Kolbászfesztivál győztese

Címkék#Csabai Kolbászfesztivál#Pallér Sándor#verseny#kolbászkirály

Sok-sok második és harmadik hely után idén az újkígyósi Pallér Sándor nyerte meg a 28. Csabai Kolbászfesztivál felvezető eseményét, a szárazkolbászversenyt a Csabai Kolbászházban. A fődíjat a Csabai Kolbászfesztivál 2025 nyitónapján, október 23-án, csütörtökön veheti át a többi díjazottal együtt a megnyitó keretében, a CsabaParkban. Az idei kolbászkirály kulisszatitkokat is elárult a győzelméről.

Nyemcsok László

Az újkígyósi hentes hetedik érzéke azt súgta, idén elsők lehetnek a Csabai Kolbászfesztivál 2025 szárazkolbászversenyén. Pallér Sándor mindig többes számban beszél, mert felesége, Móni és tízéves lányuk, Laura ugyanúgy részese a kolbászkészítésnek, a sikernek, mint ő.

A Csabai Kolbászfesztivál 2025 nyertese és családja
A Csabai Kolbászfesztivál 2025 nyertese családjával, Mónival és Laurával. Fotó: MW Archív

A szakmaszeretet, a család szeretete eddig is belekerült a kolbászokba

–  Egy nem túl jó időszak után leráztunk, lemostunk magunkról minden rosszat, és ebben a boldog évben, amikor jól alakulnak az ember dolgai, még inkább szeretetkolbászok készültek – hangsúlyozta a kolbászkirály, aki jobban kedveli azt, hogy ő lett a verseny győztese. – A szakmaszeretet, a család szeretete eddig is belekerült a kolbászokba, de idén még boldogabban állítottuk elő a termékeket.

Tősgyökeres tagja a Csabai Kolbászklubnak

Pallér Sándor kiemelte, sokat köszönhet a Csabai Kolbászklubnak – melynek tősgyökeres tagja, ugyanis a találkozókon mindig szakmáznak, és mindig tanulnak valamit egymástól. Például azt is, hogy a megváltozott klimatikus viszonyok mellett milyen módokon lehet tartani az állandó minőséget. Mert Sándor régóta kistermelő, és árusítja is a kolbászt, az egyéb disznótoros termékeket.

A Csabai Kolbászfesztivál 2025 is jó hírét viszi a kistermelői, házi kolbászoknak

– Sokat köszönhetek a Csabai Kolbászfesztiválnak, a Hégely családnak, mert olyan színvonalas szárazkolbászversenyt is rendeznek, amin a legjobbakkal mérettethetjük meg magunkat – ecsetelte a győztes – Ez is ösztönzi az embert. Emellett a fesztivál jó hírét viszi a kistermelői, házi kolbászoknak is szerte az országban, világban. Természetesen mindig topon kell lenni, és folyamatos minőséget kell nyújtani a vásárlóknak.



A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

A családi boldogság a legfontosabb az életben

A kolbászkirály kitért arra, nem volt mesterterv, hogy a versenyen valamilyen különleges kolbásszal jelenjen meg, a többi kulárés vastagkolbász közül kiválasztott egyet, és azzal nevezett. Ami óriási boldogság számára, lánya, Laura iskola előtt mindig a műhelyben kezd, segít neki, alig lehet elküldeni a suliba. Ha hazatér onnan, már veszi is fel a fehér köpenyt, megy a műhelybe segíteni. Laura saját kolbászokat is készít, most csak azért nem nevezett, mert egyik szál kolbásza sem érte el a 40 centit, ez pedig a jelentkezés feltétele volt. Sebaj, majd jövőre. Móni a háttérben segít elsősorban, a papírmunkákat is intézi. Sándor pedig azzal zárta a beszélgetést: „Ha boldog a háttér, akkor boldog vagy te is, és a családi boldogság a legfontosabb az életben.”

 

 

