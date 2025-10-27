A kolbászfesztivál igazgatójának is megvan a receptje: ilyen volt az idei gigarendezvény – galériával, videókkal

A Csabai Kolbászfesztivál 2025 hozta a jó formáját, és most is egy kicsit többet, jobbat adott a látogatóknak, a közönségnek, mint eddig. A fesztiváligazgató hangsúlyozta, a Csabai Kolbászfesztivál 2025 ezen a négy napon is beváltotta alapvető célját, hogy együtt tudjunk lenni, jól érezni magunkat ebben a folyamatosan változó világban. Ahogy mondta, a kolbász és a kolbászfesztivál összeköt bennünket, ők ezt tudják adni hosszú évek óta, és ez így lesz jövőre is. És ami még nagyon fotos, a a kolbász, a kolbászfesztivál generációkat köt össze, eresíti a közösségeket.

A Csabai Kolbászfesztivál 2025 a fesztiváligazgató szerint idén is beváltotta a reményeket. Fotó: Dinya Magdolna

Jó látni a rengeteg mosolygós, boldog arcot

Hégely Sándor elárulta titkot, hogy mitől tud az ország egy legnagyobb gasztronómiai fesztiváljának igazgatójaként hajnaltól éjszakáig talpon maradni négy napon át, és ami még ennél is fontosabb, problémákat megoldani, jó döntéseket hozni.

– Éjszaka egy pálinka, kora reggel jéghideg medence, így az ember feljön nulláról harminc százalékra – mondta nevetve Hégely Sándor. – Aztán a napi teendők sodorják az embert az egyik helyről a másikra, de ez egyáltalán nem fárasztó, mert jó látni a rengeteg mosolygós, boldog arcot, a gyúrások sokaságát, a zseniális koncerteket, az óriási bulit.

„A Jóisten most is kegyes volt hozzánk”

– Aztán eljön a negyedik, a zárónap, a töltöttkáposzta-főző verseny, és leülök egy asztalhoz, hogy átgondoljam az addig történteket, magamba szívjam ennek a gyönyörű ételnek az illatát a sok kolbász után, amiből természetesen soha nem elég. Mivel a töltött káposzta főzése a szabadtéri színpad előtt zajlik, mindig bennem van a drukk, mi lesz, ha zuhog az eső? A Jóisten azonban most is kegyes volt hozzánk, és napfényes időben rotyoghattak a bográcsokban az ételek – emelte ki Hégely Sándor.

Kiszúrt két bográcsot, amiből biztosan enni fog

A fesztiváligazgató kiszúrt két bográcsot, amiből biztosan enni fog, emellett végre a téren, az árusítóhelyeken is falatozik sült kolbászból, hurkából és cigánkából, valamint egy kis rántott velő és rántott hús is kerül a tányérjára.