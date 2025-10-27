2 órája
A kolbászfesztivál igazgatójának is megvan a receptje: ilyen volt az idei gigarendezvény – galériával, videókkal
Három napig lényegében lemaradt az evésről, de csak azért, mert a rengeteg teendője miatt eszébe sem jutott. Hégely Sándor, a Csabai Kolbászfesztivál 2025 igazgatója szokásához hűen, a töltött káposzták illatfelhőhőjében értékelte vasárnap az október 23-26. közötti rendezvényt.
A Csabai Kolbászfesztivál 2025 hozta a jó formáját, és most is egy kicsit többet, jobbat adott a látogatóknak, a közönségnek, mint eddig. A fesztiváligazgató hangsúlyozta, a Csabai Kolbászfesztivál 2025 ezen a négy napon is beváltotta alapvető célját, hogy együtt tudjunk lenni, jól érezni magunkat ebben a folyamatosan változó világban. Ahogy mondta, a kolbász és a kolbászfesztivál összeköt bennünket, ők ezt tudják adni hosszú évek óta, és ez így lesz jövőre is. És ami még nagyon fotos, a a kolbász, a kolbászfesztivál generációkat köt össze, eresíti a közösségeket.
Jó látni a rengeteg mosolygós, boldog arcot
Hégely Sándor elárulta titkot, hogy mitől tud az ország egy legnagyobb gasztronómiai fesztiváljának igazgatójaként hajnaltól éjszakáig talpon maradni négy napon át, és ami még ennél is fontosabb, problémákat megoldani, jó döntéseket hozni.
– Éjszaka egy pálinka, kora reggel jéghideg medence, így az ember feljön nulláról harminc százalékra – mondta nevetve Hégely Sándor. – Aztán a napi teendők sodorják az embert az egyik helyről a másikra, de ez egyáltalán nem fárasztó, mert jó látni a rengeteg mosolygós, boldog arcot, a gyúrások sokaságát, a zseniális koncerteket, az óriási bulit.
„A Jóisten most is kegyes volt hozzánk”
– Aztán eljön a negyedik, a zárónap, a töltöttkáposzta-főző verseny, és leülök egy asztalhoz, hogy átgondoljam az addig történteket, magamba szívjam ennek a gyönyörű ételnek az illatát a sok kolbász után, amiből természetesen soha nem elég. Mivel a töltött káposzta főzése a szabadtéri színpad előtt zajlik, mindig bennem van a drukk, mi lesz, ha zuhog az eső? A Jóisten azonban most is kegyes volt hozzánk, és napfényes időben rotyoghattak a bográcsokban az ételek – emelte ki Hégely Sándor.
Kiszúrt két bográcsot, amiből biztosan enni fog
A fesztiváligazgató kiszúrt két bográcsot, amiből biztosan enni fog, emellett végre a téren, az árusítóhelyeken is falatozik sült kolbászból, hurkából és cigánkából, valamint egy kis rántott velő és rántott hús is kerül a tányérjára.
A Csabai Kolbászfesztivál 2025 rengeteg elemében ugyanolyan, mint régen
A jövővel kapcsolatban elmondta, mindig csiszolnak egy kicsit a fesztiválon, de a lényeg ugyanaz marad.
– Küldetésünknek tekintjük, hogy alapjaiban ugyanolyan maradjon a fesztivál, mint régen – hangsúlyozta Hégely Sándor. – Ha valaki ideérkezik, kapjon egy eszenciát abból, hogy miként élünk, hogyan érezzük jól magunkat, milyen nálunk egy ünnep, milyen egy disznóvágás. Ha valaki például húsz év után most jött újra, a főbb dolgokat ugyanúgy találta, ugyanazokkal az illatokkal, hangulattal.
Ilyen volt az idei Csabai KolbászfesztiválFotók: BMH
