Robban a zenei bomba a kolbászfesztiválon: megbánod, ha őket kihagyod

A Csík Zenekar a magyar népzene és a modern hangzás mestere, ezt bizonyítják majd a Csabai Kolbászfesztivál 2025 csütörtöki napján is a CsabaParkban. Ők azok, akik a hagyományt és a könnyűzenét úgy ötvözik, hogy közben minden generációt magukkal ragadnak. Koncertjeiken fergeteges hangulat, virtuóz muzsika és szívből jövő érzelem vár, garantáltan táncra perdítik a lelket.

A Csabai Kolbászfesztivál 2025 rendezvényén minden a látogatókról, a közönségről szól Fotó: Csabai Kolbászfesztivál

Egy Bagossy-koncert igazi feltöltődés a testnek és léleknek

A Bagossy Brothers Company az erdélyi Gyergyószentmiklósról indult, és mára Magyarország egyik legnépszerűbb zenekarává nőtte ki magát. Zenéjükben a pop, a folk és az alternatív rock találkozik őszinte érzelmekkel és lendületes hangzással. Dalaik életörömről, szabadságról és szerelemről szólnak. Egy Bagossy-koncert igazi feltöltődés testnek és léleknek. A produkció egyszerre vad, szabad és magával ragadó.

A Bagossy Brothers Company is mindig nagyon népszerű. Fotó: MW-archívum

A formáció igazi energiabomba

Október 24-én, pénteken is gazdag a „zenedoboz” a kolbászfesztiválon, a Gypo Circust X Szirota Jennifert, valamint a Beton.Hofit vettük ki belőle. A Gypo Circus X Szirota Jennifer formáció igazi energiabomba: látvány, ritmus és zene tökéletes egyensúlya. A cirkuszi hangulatot modern dallamok és Jennifer lehengerlő énekhangja emeli új szintre. Ez a produkció nemcsak koncert, hanem élmény, egyszerre vad, szabad és magával ragadó. Kihagyhatatlan azoknak, akik szeretik az újat és a különlegeset.

A magyar rap egyik legfrissebb hangja

A Beton.Hofi a magyar rap egyik legfrissebb, legpimaszabb hangja, aki humorral, öniróniával és éleslátással keveri a kemény ütemeket. Szövegei tele vannak városi sztorikkal, popkulturális utalásokkal és életérzéssel.

A Halott Pénz egyszerűen csak tarol mindenhol

Az október 25-e, szombat is elképesztő produkciókat kínál, a Halott Pénz és a Sterbinszky X Mynea páros kihagyhatatlan.

A Halott Pénz az egyik legnépszerűbb magyar zenekar, amely a pop, a hiphop és az elektronikus zene határain táncolva hoz létre igazi életérzést. Dalszövegeik egyszerre őszinték és elgondolkodtatók, zenéjük a fesztiválokon és a rádióban egyaránt tarol. Ha szereted a jó hangulatot, a lendületet és az önazonos zenét – a Halott Pénz a te világod.