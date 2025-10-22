október 22., szerda

Csúcskoncertek

1 órája

Robban a zenei bomba a kolbászfesztiválon: megbánod, ha őket kihagyod

Címkék#koncert#Csík Zenekar#Csabai Kolbászfesztivál#halott pénz#hangulat

A fesztivál nemcsak a gasztronómiai élményekről szól, idén is elképesztő zenei programmal várják a látogatókat. Mind a négy napból 2-2 előadót, koncertet emeltünk ki a Csabai Kolbászfesztivál 2025 programjából. Már a nyitónap, október 23., csütörtök is húzós lesz!

Nyemcsok László

A Csík Zenekar a magyar népzene és a modern hangzás mestere, ezt bizonyítják majd a Csabai Kolbászfesztivál 2025 csütörtöki napján is a CsabaParkban. Ők azok, akik a hagyományt és a könnyűzenét úgy ötvözik, hogy közben minden generációt magukkal ragadnak. Koncertjeiken fergeteges hangulat, virtuóz muzsika és szívből jövő érzelem vár, garantáltan táncra perdítik a lelket.

ütős lesz a Csabai Kolbászfesztivál 2025
A Csabai Kolbászfesztivál 2025 rendezvényén minden a látogatókról, a közönségről szól Fotó: Csabai Kolbászfesztivál

Egy Bagossy-koncert igazi feltöltődés a testnek és léleknek

A Bagossy Brothers Company az erdélyi Gyergyószentmiklósról indult, és mára Magyarország egyik legnépszerűbb zenekarává nőtte ki magát. Zenéjükben a pop, a folk és az alternatív rock találkozik őszinte érzelmekkel és lendületes hangzással. Dalaik életörömről, szabadságról és szerelemről szólnak. Egy Bagossy-koncert igazi feltöltődés testnek és léleknek. A produkció egyszerre vad, szabad és magával ragadó.

Bagossy Brothers Company koncert
A Bagossy Brothers Company is mindig nagyon népszerű. Fotó: MW-archívum

A formáció igazi energiabomba

Október 24-én, pénteken is gazdag a „zenedoboz” a kolbászfesztiválon, a Gypo Circust X Szirota Jennifert, valamint a Beton.Hofit vettük ki belőle. A Gypo Circus X Szirota Jennifer formáció igazi energiabomba: látvány, ritmus és zene tökéletes egyensúlya. A cirkuszi hangulatot modern dallamok és Jennifer lehengerlő énekhangja emeli új szintre. Ez a produkció nemcsak koncert, hanem élmény, egyszerre vad, szabad és magával ragadó. Kihagyhatatlan azoknak, akik szeretik az újat és a különlegeset.

A magyar rap egyik legfrissebb hangja

A Beton.Hofi a magyar rap egyik legfrissebb, legpimaszabb hangja, aki humorral, öniróniával és éleslátással keveri a kemény ütemeket. Szövegei tele vannak városi sztorikkal, popkulturális utalásokkal és életérzéssel. 

A Halott Pénz egyszerűen csak tarol mindenhol

Az október 25-e, szombat is elképesztő produkciókat kínál, a Halott Pénz és a Sterbinszky X Mynea páros kihagyhatatlan.

A Halott Pénz az egyik legnépszerűbb magyar zenekar, amely a pop, a hiphop és az elektronikus zene határain táncolva hoz létre igazi életérzést. Dalszövegeik egyszerre őszinték és elgondolkodtatók, zenéjük a fesztiválokon és a rádióban egyaránt tarol. Ha szereted a jó hangulatot, a lendületet és az önazonos zenét – a Halott Pénz a te világod.

Halott Pénz koncert
Járai Márkot és a Halott Pénzt várják a legtöbben. Fotó: MW-archívum

A magyar elektronikus zene egyik legütősebb párosa

Sterbinszky X Mynea a magyar elektronikus zene egyik legütősebb párosa: Sterbinszky legendás Dj-energiája és Mynea friss, modern hangzása együtt garantálják az éjszaka felejthetetlen pillanatait. Látványos show, pörgős ütemek és fülbemászó dallamok – ez az élmény minden buliban robban!

Az Alma Együttes igazi családi élményt nyújt a Csabai Kolbászfesztivál 2025 rendezvényén

Október 26-án, vasárnap érkezik többek között az Alma Együttes és Desh is, hogy felejthetetlen élményt nyújtson a közönségnek.

Az Alma Együttes garantáltan felrázza a gyermekek és felnőttek hangulatát. Vidám, interaktív koncertjeiken a közönség együtt énekel, táncol és nevet a zenészekkel. A humoros szövegek, a fülbemászó dallamok és a fergeteges energia igazi családi élményt nyújtanak. Az Alma nemcsak zenél, hanem életre kelti a gyermeki kíváncsiságot és örömöt.

Lenyűgöző energiájú előadásai magukkal ragadnak

Fedezd fel Desh zenei világát, ahol a ritmus és a melódia tökéletes harmóniában találkozik. Lenyűgöző energiájú előadásai magukkal ragadnak, a dallamok pedig hosszú ideig ott rezegnek a lelkedben. Ha szereted az egyedi hangzást és a kreatív zenei utazást, Desh koncertje, dalai garantáltan elvarázsolnak és új dimenzióba repítenek.

Így tudsz kijutni, parkolni!

Az év békéscsabai gasztrorendezvényére minden évben rengetegen látogatnak ki, számukra kardinális kérdés a közlekedés, a parkolás. A Csabai Kolbászfesztivál 2025-ös felvonásának közlekedési lehetőségeit gyűjtöttük ki. 

 

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
