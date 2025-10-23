1 órája
Elkezdődött a kolbászfesztivál, az óvodások, iskolások munkáira a nagypapák is csettintettek - galériával. videóval
Az óvodások és általános iskolások gyúrásával kezdődött a fesztivál csütörtökön. A Csabai Kolbászfesztivál 2025 keretében lezajlott az első disznóvágás-bemutató is a Csabai Kolbászklubnak köszönhetően.
Több mint száz csapat gyúrta, töltötte a kolbászt a Csabai Kolbászfesztivál 2025 csütörtöki nyitónapján, a CsabaPark Mokry-sátrában. Mucsi Balázs, a Békéscsabai Szakképzési Centrum főigazgatója, a zsűri egyik tagja a verseny megnyitóján elmondta, identitást adnak nekünk a Békés vármegyében készült kolbászok. Diákjaik is lényegében kiköltöztek a fesztiválra, hogy magukba szívják a kolbász, a kolbászkészítés hangulatát, érzését, szakmai tapasztalatokat szerezzenek.
Csabai Kolbászfesztivál 2025: Ignácz Misó vezetésével készítették a kolbászt
Prohászka Béla, Békés vármegyei, Venesz-díjas mesterszakács, a zsűri elnöke hangsúlyozta, a hagyományokat ápolni, őrizni, továbbadni kell, és erre remek alkalom a gyermekek gyúróversenye. A Mokry-sátorban tett körsétánk által láthattuk, miként készítik a körösladányi Kőrösi János Református Általános Iskola nebulói a sütnivaló kolbászt, akik két csapattal is neveztek. A békéscsabai, Jankay iskola 3. A osztályának tanulói Ignácz Misó vezetésével készítették a kolbászt. Itt is apáról fiúra száll a kolbász-előállítás tudománya, ugyanis Misó édesapja kistermelőként messze földön híres kulárés kolbászt készít.
A Mackó-Kuckó óvoda nebulói évek óta gyúrnak a fesztiválon
Lugosi Gyula, a Csabai Kolbászklub tősgyökeres tagja a Jaminai Nótások csapatához vezetett oda. A Mackó-Kuckó óvoda nebulói évek óta gyúrnak a fesztiválon, most első általános iskolások, a hagyománnyal viszont nem szakítottak. Farkasné Szegfű Anikó óvónő elmondta, csodálatos érzés számára, hogy a végzett, különböző helyre került kisiskolások így összetartanak. Dr. Hajdu-Szűcs Mária Borbála, Kötegyán polgármestere hangsúlyozta, a gyermekek nagyon készültek a fesztiváli gyúrásra, beszerezték szüleiktől, nagyszüleiktől a kolbásztöltéshez szükséges eszközöket, és kíváncsian várják az eredményhirdetést.
Csabai Kolbászfesztivál 2025: óvodások és általános iskolások gyúrásaFotók: Bencsik Ádám
A fesztivál nemcsak a gasztronómiai élményekről szól, idén is elképesztő zenei programmal várják a látogatókat. Mind a négy napból 2-2 előadót, koncertet emeltünk ki a Csabai Kolbászfesztivál 2025 programjából.
