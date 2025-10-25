október 25., szombat

Kolbászünnep

25 perce

Ikerlányok töltöttek, ikerfiúk udvaroltak: Csabán mindenki gyúrt, aki mozgott – galériával, videóval

Címkék#Csabai Kolbászfesztivál#gasztrokulturális#Csabai Kolbász Himnusz#hangulat

Csúcspont rengeteg csapattal, mindenki gyúrt, aki élt és mozgott. Ez volt a Csabai Kolbászfesztivál 2025 legnagyobb durranása, a szombati kolbásztöltőverseny minden várakozást felülmúlt. Ahogy többen fogalmaztak: a verőfényes idő is kellett ahhoz, hogy teljesen benépesüljön a CsabaPark.

Nyemcsok László

Immáron az ezer csapatot közelíti a gyúrócsapatok száma a Csabai Kolbászfesztivál 2025 rendezvényén, pedig még hátra van egy nap a Cégek Csatájával és a töltöttkáposzta-főző versennyel vasárnap. Többen elmondták, még szerencse, hogy az óraátállítás miatt egy órával többet lehet aludni vasárnapra virradóra.

Csabai Kolbászfesztivál 2025 egyik csapata
A Csabai Kolbászfesztivál 2025 gyúróversenye fantasztikus hangulatban zajlott. Fotó: Dinya Magdolna

Erőt adtak dr. Lakatos Ferencnek, aki éppen egy maratonra készül

Már a Csabai Kolbász Himnusz elhangzása előtt feldíszítették, bepakolták asztalaikat a versenyzők a Csabai Kolbászfesztivál 2025 rendezvényén. Rengetegen gyúrtak, többek között egyszerre három ikerlány is, dr. Sztankó Attila békéscsabai fogszakorvos unokái. Hihetetlen volt látni, ahogy a dr. Becsey Oszkár utcai lányok és felmenők csapatában gyúrta és töltötte a kolbászt Anna, Viktória és Ágnes. Itt azért meg kell emlékezni a csapat korábbi motorjáról, dr. Kovács Zoltánról, valamint erőt adni dr. Lakatos Ferencnek, aki éppen egy maratonra készül. A csapathoz közel egy nagyszénási csapat gyúrt, két ikerfiúval a soraiban. Ahogy mondták, ők olyan egyformák, mint a füstről lejött pároskolbász, de már indulnak is udvarolni.

Csabai Kolbászfesztivál 2025: a nagy gyúrás

Fotók: Dinya Magdolna

A Gécs família is gyúrt és töltött a Csabai Kolbászfesztivál 2025 rendezvényén

Rengeteg cég is részt vett a kolbászgyúró versenyen, többek között az N-Alexander hat asztalon, Pocsaji Tiborral, a békéscsabai kézilabda legendás alakjával soraiban. A Gécs família is gyúrt és töltött. Az édesapa, Gécs Norbert, a Békéscsabai Ipartestület elnöke elmondta, családjával gyúrtak, számukra ez az év azért is különleges, mert most ünnepli alapításának 140 évfordulóját a testület.

A minisztert is magával ragadta a hangulat

A versenyt megnyitóján Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter kiemelte a hangulat magával ragadó, együtt töltenek, szórakoznak családok, barátok, ez a gasztrokulturális rendezvény maga egy csoda.

Legyen így még legalább ezer évig, a többit meglátjuk

Fásy Ádám műsorvezető elmondta, ki nem hagyhatja a Csabai Kolbászfesztivált. Versenyzőként több alkalommal részt vett a szombati nagy gyúráson, most zsűrizett. Ahogy fogalmazott, szívesen jönnek ide az emberek újra és újra, hozzá hasonlóan. Németh Szilárd országgyűlési képviselő messze földön, de ezen belül Békésben is híres a maga által főzött pacaljáról. 

Nagyon sok jó barátja él itt, és most is velük együtt gyúrta a kolbászt. Ahogy fogalmazott: mindig szívesen jön Békésbe, mert ez tényleg az ország éléskamrája. Legyen így még legalább ezer évig, a többit meglátjuk.

Koncertekből sem volt hiány és még most jön a java!

Csütörtökön este a Csík-koncert után a Bagossy Brothers Company örök kedvenceire bulizhattak a gasztrobuli résztvevői. Pénteken a középiskolások és az egyetemisták vizsgáztak kolbászgyúrásból, majd színpadra lépett a Bohemian Betyars, utánuk pedig sokak kedvence, a Parno Graszt.  Szombaton este többek között a Follow the Flow és a Halott pénz, vasárnap pedig a Nox és Desh szerepel a kínálatban.

 

