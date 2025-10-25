Ikerlányok töltöttek, ikerfiúk udvaroltak: Csabán mindenki gyúrt, aki mozgott – galériával, videóval

Immáron az ezer csapatot közelíti a gyúrócsapatok száma a Csabai Kolbászfesztivál 2025 rendezvényén, pedig még hátra van egy nap a Cégek Csatájával és a töltöttkáposzta-főző versennyel vasárnap. Többen elmondták, még szerencse, hogy az óraátállítás miatt egy órával többet lehet aludni vasárnapra virradóra.

A Csabai Kolbászfesztivál 2025 gyúróversenye fantasztikus hangulatban zajlott. Fotó: Dinya Magdolna

Erőt adtak dr. Lakatos Ferencnek, aki éppen egy maratonra készül

Már a Csabai Kolbász Himnusz elhangzása előtt feldíszítették, bepakolták asztalaikat a versenyzők a Csabai Kolbászfesztivál 2025 rendezvényén. Rengetegen gyúrtak, többek között egyszerre három ikerlány is, dr. Sztankó Attila békéscsabai fogszakorvos unokái. Hihetetlen volt látni, ahogy a dr. Becsey Oszkár utcai lányok és felmenők csapatában gyúrta és töltötte a kolbászt Anna, Viktória és Ágnes. Itt azért meg kell emlékezni a csapat korábbi motorjáról, dr. Kovács Zoltánról, valamint erőt adni dr. Lakatos Ferencnek, aki éppen egy maratonra készül. A csapathoz közel egy nagyszénási csapat gyúrt, két ikerfiúval a soraiban. Ahogy mondták, ők olyan egyformák, mint a füstről lejött pároskolbász, de már indulnak is udvarolni.