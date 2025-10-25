1 órája
Ikerlányok töltöttek, ikerfiúk udvaroltak: Csabán mindenki gyúrt, aki mozgott – galériával, videóval
Csúcspont rengeteg csapattal, mindenki gyúrt, aki élt és mozgott. Ez volt a Csabai Kolbászfesztivál 2025 legnagyobb durranása, a szombati kolbásztöltőverseny minden várakozást felülmúlt. Ahogy többen fogalmaztak: a verőfényes idő is kellett ahhoz, hogy teljesen benépesüljön a CsabaPark.
Immáron az ezer csapatot közelíti a gyúrócsapatok száma a Csabai Kolbászfesztivál 2025 rendezvényén, pedig még hátra van egy nap a Cégek Csatájával és a töltöttkáposzta-főző versennyel vasárnap. Többen elmondták, még szerencse, hogy az óraátállítás miatt egy órával többet lehet aludni vasárnapra virradóra.
Erőt adtak dr. Lakatos Ferencnek, aki éppen egy maratonra készül
Már a Csabai Kolbász Himnusz elhangzása előtt feldíszítették, bepakolták asztalaikat a versenyzők a Csabai Kolbászfesztivál 2025 rendezvényén. Rengetegen gyúrtak, többek között egyszerre három ikerlány is, dr. Sztankó Attila békéscsabai fogszakorvos unokái. Hihetetlen volt látni, ahogy a dr. Becsey Oszkár utcai lányok és felmenők csapatában gyúrta és töltötte a kolbászt Anna, Viktória és Ágnes. Itt azért meg kell emlékezni a csapat korábbi motorjáról, dr. Kovács Zoltánról, valamint erőt adni dr. Lakatos Ferencnek, aki éppen egy maratonra készül. A csapathoz közel egy nagyszénási csapat gyúrt, két ikerfiúval a soraiban. Ahogy mondták, ők olyan egyformák, mint a füstről lejött pároskolbász, de már indulnak is udvarolni.
Csabai Kolbászfesztivál 2025: a nagy gyúrásFotók: Dinya Magdolna
A Gécs família is gyúrt és töltött a Csabai Kolbászfesztivál 2025 rendezvényén
Rengeteg cég is részt vett a kolbászgyúró versenyen, többek között az N-Alexander hat asztalon, Pocsaji Tiborral, a békéscsabai kézilabda legendás alakjával soraiban. A Gécs família is gyúrt és töltött. Az édesapa, Gécs Norbert, a Békéscsabai Ipartestület elnöke elmondta, családjával gyúrtak, számukra ez az év azért is különleges, mert most ünnepli alapításának 140 évfordulóját a testület.
A minisztert is magával ragadta a hangulat
A versenyt megnyitóján Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter kiemelte a hangulat magával ragadó, együtt töltenek, szórakoznak családok, barátok, ez a gasztrokulturális rendezvény maga egy csoda.
Legyen így még legalább ezer évig, a többit meglátjuk
Fásy Ádám műsorvezető elmondta, ki nem hagyhatja a Csabai Kolbászfesztivált. Versenyzőként több alkalommal részt vett a szombati nagy gyúráson, most zsűrizett. Ahogy fogalmazott, szívesen jönnek ide az emberek újra és újra, hozzá hasonlóan. Németh Szilárd országgyűlési képviselő messze földön, de ezen belül Békésben is híres a maga által főzött pacaljáról.
Nagyon sok jó barátja él itt, és most is velük együtt gyúrta a kolbászt. Ahogy fogalmazott: mindig szívesen jön Békésbe, mert ez tényleg az ország éléskamrája. Legyen így még legalább ezer évig, a többit meglátjuk.
Koncertekből sem volt hiány és még most jön a java!
Csütörtökön este a Csík-koncert után a Bagossy Brothers Company örök kedvenceire bulizhattak a gasztrobuli résztvevői. Pénteken a középiskolások és az egyetemisták vizsgáztak kolbászgyúrásból, majd színpadra lépett a Bohemian Betyars, utánuk pedig sokak kedvence, a Parno Graszt. Szombaton este többek között a Follow the Flow és a Halott pénz, vasárnap pedig a Nox és Desh szerepel a kínálatban.
