A Bélmunka jól szerepelt, de a pénzügyőrök a királyok a kolbászfesztiválon

A Mokry-sátorban az első díjat a 612. asztalon gyúró Legitimo Top Team szerezte meg, jutalmuk százezer forint értékű CsabaKristály ajándékutalvány. Dombegyház is bizonyította az ott élők kolbásztudását, ők érdemelték ki a az ezüstérmet a 628-as asztalon. A harmadik a Kamutimukok csapata lett, ők a 341-es asztalon töltöttek. A Munkácsy Arénában a Pénzügyőrök csapata nyert (41-es asztal), a második a Bélmunka lett (28-as asztal), a harmadik pedig a 38-as asztalon gyúró és töltő Kolbászok Közt.

Serény munka folyt az asztaloknál. Fotó: Dinya Magdolna

Vasárnap reggel és délelőtt folytatódik a fesztivál, 9 órától már kezdődik a töltöttkápszta-főzó verseny a színpadnál, a Munkácsy Arénában pedig Cégek Csatája gyúróverseny 10 órától. Este színpadra lép a Nox és Desh.