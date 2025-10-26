1 órája
A Bélmunka jól szerepelt, de a pénzügyőrök a királyok a kolbászfesztiválon
A Csabai Kolbászfesztivál 2025 legnagyobb attrakciója idén is a szombati, nemzetközi gyúróverseny volt a CsabaParkban. Ezernyi csapat, ezernyi íz, fűszerezés, a kolbász töltése és a jókedv mindent vitt. Megszülettek az eredmények.
A Mokry-sátorban az első díjat a 612. asztalon gyúró Legitimo Top Team szerezte meg, jutalmuk százezer forint értékű CsabaKristály ajándékutalvány. Dombegyház is bizonyította az ott élők kolbásztudását, ők érdemelték ki a az ezüstérmet a 628-as asztalon. A harmadik a Kamutimukok csapata lett, ők a 341-es asztalon töltöttek. A Munkácsy Arénában a Pénzügyőrök csapata nyert (41-es asztal), a második a Bélmunka lett (28-as asztal), a harmadik pedig a 38-as asztalon gyúró és töltő Kolbászok Közt.
Vasárnap reggel és délelőtt folytatódik a fesztivál, 9 órától már kezdődik a töltöttkápszta-főzó verseny a színpadnál, a Munkácsy Arénában pedig Cégek Csatája gyúróverseny 10 órától. Este színpadra lép a Nox és Desh.
