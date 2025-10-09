október 9., csütörtök

Dénes névnap

18°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Múltidéző

7 órája

Megsárgult fotókon elevenedik meg a Csabai Kolbászfesztivál varázsa - galériával

Címkék#Békés vármegye#Csabai Kolbászfesztivál#programsorozat

A Fortepan adatbázisban számos témáról és helyszínről található régi fotó. Hamarosan kezdődik Békés vármegyei egyik legnagyobb gasztronómiai eseménye, a Csabai Kolbászfesztivál 2025-ös programsorozata, ezért összegyűjtöttünk néhány képet arról, hogyan nézett ki régen a disznóvágás.

Bátori Attila

Hamarosan kezdetét veszi a Csabai Kolbászfesztivál 2025-ös programsorozata. Ennek apropóján összeszedtünk néhány képet a múltból, hogy felidézzük, milyen volt a régi korok disznóvágása.

A Csabai Kolbászfesztivál 2025-ben is rengeteg kolbászkészítőnek ad lehetőséget
A Csabai Kolbászfesztivál 2025-ben is az egyik legfontosabb esemény Békés vármegye életében. 
Forrás: MW-archív: Bencsik Ádám

A Csabai Kolbászfesztivál 2025-ben is hatalmas bulinak ígérkezik. Sorra jönnek a friss hírek az eseményről, az ingyenes lehetőségekről, sztárfellépők sora várja majd a vendégeket.

Hangolódjunk régi képekkel a Csabai Kolbászfesztivál 2025-ös programjaira

Sokan szeretnek régi képek alapján nosztalgiázni, ez volt nekünk is a célunk most. Mostani múltidéző gyűjtésünkbe 1914 és 1937 között, disznóvágáson készült képek kerültek.

Megsárgult fotókon a régi korok disznóvágása

Fotók: Fortepan

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu