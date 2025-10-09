7 órája
Megsárgult fotókon elevenedik meg a Csabai Kolbászfesztivál varázsa - galériával
A Fortepan adatbázisban számos témáról és helyszínről található régi fotó. Hamarosan kezdődik Békés vármegyei egyik legnagyobb gasztronómiai eseménye, a Csabai Kolbászfesztivál 2025-ös programsorozata, ezért összegyűjtöttünk néhány képet arról, hogyan nézett ki régen a disznóvágás.
Hamarosan kezdetét veszi a Csabai Kolbászfesztivál 2025-ös programsorozata. Ennek apropóján összeszedtünk néhány képet a múltból, hogy felidézzük, milyen volt a régi korok disznóvágása.
A Csabai Kolbászfesztivál 2025-ben is hatalmas bulinak ígérkezik. Sorra jönnek a friss hírek az eseményről, az ingyenes lehetőségekről, sztárfellépők sora várja majd a vendégeket.
Hangolódjunk régi képekkel a Csabai Kolbászfesztivál 2025-ös programjaira
Sokan szeretnek régi képek alapján nosztalgiázni, ez volt nekünk is a célunk most. Mostani múltidéző gyűjtésünkbe 1914 és 1937 között, disznóvágáson készült képek kerültek.
Megsárgult fotókon a régi korok disznóvágásaFotók: Fortepan
