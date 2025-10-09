Megsárgult fotókon elevenedik meg a Csabai Kolbászfesztivál varázsa - galériával

Hamarosan kezdetét veszi a Csabai Kolbászfesztivál 2025-ös programsorozata. Ennek apropóján összeszedtünk néhány képet a múltból, hogy felidézzük, milyen volt a régi korok disznóvágása.

A Csabai Kolbászfesztivál 2025-ben is az egyik legfontosabb esemény Békés vármegye életében.

Forrás: MW-archív: Bencsik Ádám

A Csabai Kolbászfesztivál 2025-ben is hatalmas bulinak ígérkezik. Sorra jönnek a friss hírek az eseményről, az ingyenes lehetőségekről, sztárfellépők sora várja majd a vendégeket.

Hangolódjunk régi képekkel a Csabai Kolbászfesztivál 2025-ös programjaira

Sokan szeretnek régi képek alapján nosztalgiázni, ez volt nekünk is a célunk most. Mostani múltidéző gyűjtésünkbe 1914 és 1937 között, disznóvágáson készült képek kerültek.