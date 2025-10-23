Megkezdődött az év gasztrobulija: a csabai kolbász lett a város legjobb valutája - galériával

Az óvodások és általános iskolások gyúrásával kezdődött a fesztivál csütörtökön. A Csabai Kolbászfesztivál 2025 keretében lezajlott az első disznóvágás-bemutató is a Csabai Kolbászklubnak köszönhetően.

Hivatalosan is megnyílt a CsabaParkban a Csabai Kolbászfesztivál 2025 rendezvénye. A képen balról Szarvas Péter és Hégely Sándor. Fotó: Kiss Zoltán

A csabai kolbász generációkon ível át

Hégely Sándor, a Csabai Kolbászfesztivál igazgatója elmondta, van egy olyan termék, ami családokat, barátokat, közösségeket köt, tart össze. Ez a csabai kolbász, ami generációkon ível át, és ezt a csodálatos gasztronómiai terméket ünnepeljük négy napon át, itt, a Csabai Kolbászfesztiválon, immáron 28. alkalommal.

A kolbász és a kolbászfesztivál összeköt bennünket

A fesztiváligazgató hangsúlyozta, a Csabai Kolbászfesztivál célja továbbra is az, hogy együtt tudjunk lenni, jól érezzük magunkat ebben a folyamatosan változó világban. A kolbász és a kolbászfesztivál összeköt bennünket, mi ezt tudjuk adni hosszú évek óta, és ez így lesz ez a mostani négy nap alatt is.

A kolbászzsűri kihirdette az eredményeket. Fotó: Kiss Zoltán

Mindig csiszolunk egy kicsit a fesztiválon, de a lényeg ugyanaz marad

– Küldetésünknek tekintjük, hogy alapjaiban ugyanolyan maradjon a fesztivál, mint régen – hangsúlyozta Hégely Sándor. – Ha valaki ideérkezik, kapjon egy eszenciát abból, hogy hogyan élünk, hogyan érezzük jól magunkat, milyen nálunk egy ünnep, milyen egy disznóvágás. Mindig csiszolunk egy kicsit a fesztiválon, de a lényeg ugyanaz marad. Ha valaki például húsz év után jön most újra, a főbb dolgokat ugyanúgy találja majd, ugyanazokkal az illatokkal, hangulattal.

Dr. Takács Árpád: a tradíciót továbbadjuk a következő generációknak

Dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja kiemelte, Békésben a kolbász szinte olyan, mint a kenyér, mindennap vágunk és eszünk belőle egy kicsit. Igazi kincs, Békés vármegye gasztronómiai húzóterméke, jó hírünket viszi az országban, a világban. A csabaiak azt mondják, ez a város legjobb valutája. Őseinknek köszönhetjük, és ezt a tradíciót továbbadjuk a következő generációknak.

Átadták a szárazkolbász első helyezett díját. Fotó Kiss Zoltán

A négy napban Békéscsaba van a figyelem középpontjában

Ebben van fontos szerepe a Csabai Kolbászfesztiválnak, immáron 28. alkalommal. A legkisebbektől kezdve a nagypapákig mindenki gyúr a különböző versenyeken, és ebben a négy napban Békéscsaba van a figyelem középpontjában. Kolbászkirályt is köszöntünk itt, és fontos megemlíteni, hogy több korábbi kolbászkirály és kolbászkirálynő már kistermelőként, főállásban készít kolbászt. Ez segíti a családokat és a helyi gazdaságot is élénkíti.