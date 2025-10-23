október 23., csütörtök

Csabai Kolbászfesztivál 2025

1 órája

Megkezdődött az év gasztrobulija: a csabai kolbász lett a város legjobb valutája - galériával

Címkék#Csabai Kolbászfesztivál#hagyomány#érték#Békéscsaba#generáció

Hivatalosan is megnyílt csütörtökön este a fesztivál, ekkor már az óvodások és az általános iskolások túl voltak addigra a gyúróversenyen. A Csabai Kolbászfesztivál 2025 keretében átadták a nemzetközi szárazkolbászverseny díjait is, a zsűri döntése alapján Pallér Sándor lett a kolbászkirály.

Nyemcsok László

Az óvodások és általános iskolások gyúrásával kezdődött a fesztivál csütörtökön. A Csabai Kolbászfesztivál 2025 keretében lezajlott az első disznóvágás-bemutató is a Csabai Kolbászklubnak köszönhetően.

Hivatalosan is megnyílt a Csabai Kolbászfesztivál 2025
Hivatalosan is megnyílt a CsabaParkban a Csabai Kolbászfesztivál 2025 rendezvénye. A képen balról Szarvas Péter és Hégely Sándor. Fotó: Kiss Zoltán

A csabai kolbász generációkon ível át

Hégely Sándor, a Csabai Kolbászfesztivál igazgatója elmondta, van egy olyan termék, ami családokat, barátokat, közösségeket köt, tart össze. Ez a csabai kolbász, ami generációkon ível át, és ezt a csodálatos gasztronómiai terméket ünnepeljük négy napon át, itt, a Csabai Kolbászfesztiválon, immáron 28. alkalommal.  

A kolbász és a kolbászfesztivál összeköt bennünket

A fesztiváligazgató hangsúlyozta, a Csabai Kolbászfesztivál célja továbbra is az, hogy együtt tudjunk lenni, jól érezzük magunkat ebben a folyamatosan változó világban. A kolbász és a kolbászfesztivál összeköt bennünket, mi ezt tudjuk adni hosszú évek óta, és ez így lesz ez a mostani négy nap alatt is.

A kolbászzsűri kihirdette az eredményeket. Fotó: Kiss Zoltán

Mindig csiszolunk egy kicsit a fesztiválon, de a lényeg ugyanaz marad

– Küldetésünknek tekintjük, hogy alapjaiban ugyanolyan maradjon a fesztivál, mint régen – hangsúlyozta Hégely Sándor. – Ha valaki ideérkezik, kapjon egy eszenciát abból, hogy hogyan élünk, hogyan érezzük jól magunkat, milyen nálunk egy ünnep, milyen egy disznóvágás. Mindig csiszolunk egy kicsit a fesztiválon, de a lényeg ugyanaz marad. Ha valaki például húsz év után jön most újra, a főbb dolgokat ugyanúgy találja majd, ugyanazokkal az illatokkal, hangulattal.

Dr. Takács Árpád: a tradíciót továbbadjuk a következő generációknak

Dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja kiemelte, Békésben a kolbász szinte olyan, mint a kenyér, mindennap vágunk és eszünk belőle egy kicsit. Igazi kincs, Békés vármegye gasztronómiai húzóterméke, jó hírünket viszi az országban, a világban. A csabaiak azt mondják, ez a város legjobb valutája. Őseinknek köszönhetjük, és ezt a tradíciót továbbadjuk a következő generációknak.

Átadták a szárazkolbász első helyezett díját. Fotó Kiss Zoltán

A négy napban Békéscsaba van a figyelem középpontjában

Ebben van fontos szerepe a Csabai Kolbászfesztiválnak, immáron 28. alkalommal. A legkisebbektől kezdve a nagypapákig mindenki gyúr a különböző versenyeken, és ebben a négy napban Békéscsaba van a figyelem középpontjában. Kolbászkirályt is köszöntünk itt, és fontos megemlíteni, hogy több korábbi kolbászkirály és kolbászkirálynő már kistermelőként, főállásban készít kolbászt. Ez segíti a családokat és a helyi gazdaságot is élénkíti.

A vendégek megismerik településeinket, gyógyfürdőinket, kulturális értékeinket

A fesztivál ugyanakkor nemcsak a kolbászkészítésről, a versenyekről, hanem a közösségekről is szól, akár a közös gyúrások, akár a szórakoztató programok, koncertek, élmények kapcsán. Sokan érkeznek az ország és a világ számos pontjáról, megismerik településeinket, gyógyfürdőinket, kulturális értékeinket, és remélhetőleg visszatérnek majd jövőre és később is a kolbászfesztiválra és Békés vármegyébe. 

A Csabai Kolbászfesztivál 2025 túlmutat egy gasztronómiai fesztiválon

Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere kiemelte, a Csabai Kolbászfesztivál jelentősége túlmutat egy egyszerű gasztronómiai rendezvényen. A kolbászfesztivál a hagyományaink ápolásáról, a helyi értékek bemutatásáról és a közösség összetartó erejéről szól.

 – Talán nincs is az országban olyan ember, aki ne hallott volna már a csabai kolbászról és a fesztivál páratlan atmoszférájáról, amely minden évben több tízezer látogatót vonz – fogalmazott Szarvas Péter. – A nemzetközileg is elismert esemény mára Magyarország legnagyobb gasztronómiai rendezvénye. A fesztivál nemcsak a hagyományaink megőrzését segíti, hanem erősíti a város turisztikai vonzerejét is.

Szarvas Péter idén is gyúr csapatával szombaton

A polgármester a korábbi évekhez hasonlóan idén is részt vesz a szombati gyúráson, hiszen a kolbászfesztivál a jó hangulatról, a hagyományaink ápolásáról és a közös gyúrás élményéről is szól. A csabai kolbász igazi hungarikum, amely méltán viszi Békéscsaba jó hírét nemcsak országszerte, hanem a világ számos pontján is. A különleges ízvilágú termék a város szimbólumává vált. Ennek köszönhetően Békéscsaba neve ma már a világ számos országában egyet jelent a minőségi, hagyományos magyar kolbásszal és a vendégszerető közösséggel.

Csabai Kolbászfesztivál 2025: óvodások és általános iskolások gyúrása

Fotók: Bencsik Ádám

A fesztivál fontos szerepet játszik az idegenforgalom és az ismertség erősítésében

– A fesztivál és a csabai kolbász együtt olyan értéket képviselnek, amelyek méltán öregbítik városunk és hazánk hírnevét, erősítve a magyar gasztronómia nemzetközi elismertségét is – ecsetelte Szarvas Péter. – A Csabai Kolbászfesztivál rendkívül fontos szerepet játszik Békéscsaba idegenforgalmának és ismertségének erősítésében. A rendezvény idején megtelnek a szálláshelyek 40-50 kilométeres körzetben, fellendül a vendéglátás és a helyi vállalkozások is jelentős forgalomnövekedést tapasztalnak.

28. Csabai Kolbászfesztivál

Fotók: Cserven Roland

Robban a zenei bomba is

A fesztivál nemcsak a gasztronómiai élményekről szól, idén is elképesztő zenei programmal várják a látogatókat. Mind a négy napból 2-2 előadót, koncertet emeltünk ki a Csabai Kolbászfesztivál 2025 programjából. Már a nyitónap estéje is húzós volt.

 


 

 


 

 

