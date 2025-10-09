Megvan a Csabai Kolbászfesztivál idei királya, pedig még el sem kezdődött a rendezvény – galériával, videóval

Az ízre adhatták a legtöbb pontot

A csütörtöki verseny lebonyolítása anonim volt, hiszen csak sorszámok alapján pontoztak a bírálók, és ez is két menetben zajlott, a négy csoportban zsűrizők az általuk legjobb ötöt juttatták a nagydöntőbe, ezeket aztán mindenki újra elbírálta. A Barna Ádám és Tímár András mesterszakácsok vezette zsűri a termékek külső megjelenését, metszéslapját, állományát és ízét pontozta, az előbbiek maximum 10, az íz maximum 20 pontot érhetett.

A zsűrizők az általuk legjobb ötöt juttatták a nagydöntőbe. Fotó: Lehoczky Péter

A díjakat a Csabai Kolbászfesztivál 2025 nyitónapján adják át

Knezsik István, az Autós Nagykoalíció elnöke, a csabai kolbász nagykövete ajánlotta fel az első hat díjat, amiket majd a Csabai Kolbászfesztivál nyitónapján, október 23-án vehetnek át a legjobbak. Tíz díjazott van, az első három 300, 200 és 100 ezer forintban részesül, a 4-6. helyezettek szintén az Autós Nagykoalíció által wellness utalványt kapnak, a többi díjazott különböző értékű ajándékcsomagot vehet majd át a 28. Csabai Kolbászfesztivál nyitónapján.

Évente ezernél több szál csabait vásárol kistermelőktől

Knezsik István lényegében a kezdetek óta a fesztivál és a csabai kolbász híve, évente ezernél több szál csabait vásárol kistermelőktől, és ezzel ajándékozza meg partnereit, és természetesen saját magát is reggel, délben, este. Kiemelte, akinek ilyen terméke van, ilyen terméket tud előállítani, legyen büszke rá. Hozzátette, amennyire csak tudja, tovább szolgálja a csabai kolbász szent ügyét.