Megvan a Csabai Kolbászfesztivál idei királya, pedig még el sem kezdődött a rendezvény – galériával, videóval
Úgy lehet már kolbászkirály, hogy a kolbászfesztivál felvezető versenyszámát, a nemzetközi szárazkolbászversenyt csütörtökön tartották a Csabai Kolbászházban. Nyolcvannégy versenydarabból választotta ki a zsűri a jók közül a legjobbakat a Csabai Kolbászfesztivál 2025 alkalmából. Hat versenydarab érkezett külföldről is postán, ezeket külön pontozták.
Kolbászlaborrá alakult át csütörtökön a Csabai Kolbászház, itt tartották ugyanis a Csabai Kolbászfesztivál 2025 - október 23-26. - szárazkolbászversenyét, ami a fesztivál felvezető rendezvénye. Olyan versenydarabokat zsűriztek, amikből szinte bármelyik nyerhetett volna.
Végül a zsűri döntése alapján Pallér Sándor (Újkígyós) a kolbászkirály.
- Második lett Balázs Mihály Tamás (Mezőberény),
- 3. ifj. Ancsin János Marcell (Békéscsaba),
- 4. Péli István (Békéscsaba),
- 5. Susan József (Újkígyós),
- 6. ifj. Juhász György,
- 7. Szikes Mihályné,
- 8. id. Juhász Ádám,
- 9. Túri János
- és 10. Such Zoltán (mind Békéscsaba).
Békés vármegye egyik legnagyobb gasztronómiai értéke, kincse
Dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja kiemelte, a kolbász Békés vármegye egyik legnagyobb gasztronómiai értéke, kincse. A szárazkolbászverseny pedig az igazi profik megmérettetése, hiszen itt nem két óra alatt elkészült frisskolbászról, hanem kiválóan megfüstölt, hosszú hónapokig megfelelően tárolt vastagkolbászokról van szó. Hégely Sándor fesztiváligazgató is arról beszélt, hogy a hagyományok, a tradíciók őrzése szempontjából is fontos ez a verseny, ami szakmailag a legfontosabb. Hozzátette, számos kolbászkirály és kolbászkirálynő kistermelőként már ebből él.
Megsárgult fotókon elevenedik meg a Csabai Kolbászfesztivál varázsa - galériával
Nagyapja receptje alapján készíti családjával a kolbászt
Kozsuch Kornél, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magosz Békés vármegyei elnöke érdeklődésünkre elmondta, természetesen Kondoroson családjával minden évben vágnak disznót, és a kolbászt nagyapja – aki hentesmester volt – rájuk hagyott receptje alapján készítik. A fűszerek közül
- a pirospaprika kondorosi,
- a köménymag örménykúti,
- a fokhagyma kamuti,
- és kizárólag asztali sót használnak.
Nemzetközi szárazkolbászverseny a Csabai KolbászházbanFotók: Bencsik Ádám
Az igazi csabai kolbász Békéscsaba legfontosabb hírvivője
Opauszki Zoltán, a békéscsabai önkormányzat turisztikai ügyekért felelős tanácsnoka kiemelte:
Az igazi csabai kolbász saját identitásunk meghatározó eleme, a város legfontosabb hírvivője, ami teljesen adalékmentes élelmiszer.
Herczeg Tamás és Dankó Béla országgyűlési képviselők megbeszélték, hogy Pusztaföldváron és Kondoroson hogyan készítették, készítik a kolbászt, Mucsi Balázs, a Békéscsabai Szakképzési Centrum főigazgatója, aki tótkomlósi, tréfásan megjegyezte, szívesen ad egy kis tótkomlósit javítókolbásznak, ahogy ez a búzánál is szokás. A lényeg, hogy kiderült, Békéscsabán, Pusztaföldváron, Kondoroson és Tótkomlóson, de a vármegye számos más pontján is csak a négy alapfűszert, a sót, a pirosparikát, a fokhagymát és a köménymagot használják az ízesítéshez. Persze, ettől még az ízek eltérőek lehetnek.
Az ízre adhatták a legtöbb pontot
A csütörtöki verseny lebonyolítása anonim volt, hiszen csak sorszámok alapján pontoztak a bírálók, és ez is két menetben zajlott, a négy csoportban zsűrizők az általuk legjobb ötöt juttatták a nagydöntőbe, ezeket aztán mindenki újra elbírálta. A Barna Ádám és Tímár András mesterszakácsok vezette zsűri a termékek külső megjelenését, metszéslapját, állományát és ízét pontozta, az előbbiek maximum 10, az íz maximum 20 pontot érhetett.
A díjakat a Csabai Kolbászfesztivál 2025 nyitónapján adják át
Knezsik István, az Autós Nagykoalíció elnöke, a csabai kolbász nagykövete ajánlotta fel az első hat díjat, amiket majd a Csabai Kolbászfesztivál nyitónapján, október 23-án vehetnek át a legjobbak. Tíz díjazott van, az első három 300, 200 és 100 ezer forintban részesül, a 4-6. helyezettek szintén az Autós Nagykoalíció által wellness utalványt kapnak, a többi díjazott különböző értékű ajándékcsomagot vehet majd át a 28. Csabai Kolbászfesztivál nyitónapján.
Évente ezernél több szál csabait vásárol kistermelőktől
Knezsik István lényegében a kezdetek óta a fesztivál és a csabai kolbász híve, évente ezernél több szál csabait vásárol kistermelőktől, és ezzel ajándékozza meg partnereit, és természetesen saját magát is reggel, délben, este. Kiemelte, akinek ilyen terméke van, ilyen terméket tud előállítani, legyen büszke rá. Hozzátette, amennyire csak tudja, tovább szolgálja a csabai kolbász szent ügyét.
